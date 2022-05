Paura al confine, brutto incidente, l'impatto fa girare su se stesso un furgone

Cronaca

Rimini

| 17:13 - 27 Maggio 2022

I due mezzi coinvolti nell'incidente.



Incidente stradale questo pomeriggio (venerdì 27 maggio) sulla strada consolare Rimini-San Marino, nei pressi del confine con Dogana. Una Peugeot 3008 GT con targa italiana, guidata da un giovane e con a bordo due ragazze come passeggere, si è scontrata con un furgoncino con targa sammarinese. L'automobile, diretta verso la Repubblica del Titano, è uscita da un impatto particolarmente violento riportando notevoli danni alla carrozzeria, mentre il furgone, danneggiato sulla fiancata destra, ha ruotato completamente su se stesso. Secondo una prima ricostruzione, quest'ultimo mezzo stava svoltando, diretto in via Dogana. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma fortunatamente automobilisti e passeggeri non hanno riportato ferite significative.