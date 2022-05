Cattolica, "Nera Semenza": lo spettacolo allo Snaporaz contro le mafie

Attualità

Cattolica

| 16:44 - 27 Maggio 2022

"Nera Semenza", Snaporaz Cattolica.

Ieri sera il Salone Snaporaz di Cattolica ha ospitato l'evento "Nera Semenza" uno spettacolo inserito nel programma del festival "Anticorpi. La cultura contro le mafie". La rappresentazione, a cura del Comune di Cattolica e della Provincia di Rimini, è una produzione originale dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata e Riccione Teatro. Sul palco viene scomposto e riassemblato un testo cardine della letteratura italiana contemporanea, "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia, a sessant’anni esatti dalla prima pubblicazione. Protagonista è stato Dany Greggio, attore, musicista e performer accompagnato dai paesaggi sonori dei San Leo e da un live painting di Andrea Mantani e del collettivo Destroy Brandina.



Al termine dello spettacolo un breve commento da parte dell'Amministrazione Comunale di Cattolica con la Sindaca Franca Foronchi e l'Assessora alla legalità Claudia Gabellini. Per l'Osservatorio sulla criminalità organizzata è intervenuto il professore Ivan Cecchini. "Ringraziamo tutta la comunità cattolichina - dichiarano la Sindaca e l'Assessora - per la sentita partecipazione a questo appuntamento, fortemente voluto dall'Amministrazione. Siamo consapevoli che l'attenzione sui temi della legalità debba essere sempre massima, serate e momenti di incontro come questi aiutano a non spegnere i riflettori. Vogliamo ringraziare per questo evento l'Osservatorio, la Provincia, gli artisti ed anche il Comandate della Tenenza di Carabinieri di Cattolica Vincenzo Sirico che con la sua presenza testimonia la costante attenzione dell'Arma verso il territorio".