Attualità

Cattolica

| 16:31 - 27 Maggio 2022

L'Assessore Federico Vaccarini.

Lo scorso lunedì mattina (23 maggio,) l’Assessore alla Scuola e alle politiche educative, Federico Vaccarini, è andato in visita alla scuola dell'infanzia “Papa Giovanni XXIII”. “Ci tenevo particolarmente - sottolinea Vaccarini - a recarmi in queste plesso scolastico che è stato inaugurato da pochi anni. Reputo abbia una particolare valenza per la città perché situato vicino ad importanti luoghi della vita pubblica quali il Centro Culturale Polivalente, il Teatro della Regina, la scuola Repubblica ed a pochi passi dal centro cittadino. La visita è stata anche un'occasione per parlare con le insegnanti riguardo i progetti che avrebbero piacere che l'Amministrazione Comunale proponesse il prossimo Anno Scolastico; tali occasioni di confronto sono sempre importanti perché consentono di saldare quel rapporto tra Amministrazione Comunale e mondo della scuola che è fondamentale per la crescita di tutta la comunità. Infine, ho avuto modo di ascoltare ed apprendere dalla voce diretta di bambine e bambini quelle che sono state le attività che hanno svolto con maggiore piacere a scuola così da riuscire a cogliere importanti suggerimenti anche dalle loro indicazioni”