Covid Rimini: 114 nuovi casi, nessun decesso e un paziente in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:28 - 27 Maggio 2022

Bollettino Covid 27 maggio 2022.



A Rimini nelle ultime 24 ore si sono registrati 114 casi di contagio al Sars-CoV-2. Non comunicati i dati relativi alla giornata di ieri (giovedì 26 maggio). In regione in questi due giorni le nuove positività sono state complessivamente 3368 (1.771 e 1.597).



Nel nostro territorio oggi non si registrano decessi, in regione in totale nelle ultime 48 ore sono stati 17.



Sul fronte ricoveri, a Rimini è rimasto un solo paziente in terapia intensiva, in regione sono complessivamente 25 (-1 rispetto a martedì scorso). Nei reparti Covid 871 ricoverati risultati positivi al virus.