Incentivi auto: quando partiranno?

| 16:19 - 27 Maggio 2022

Tutti li aspettano, tutti ne parlano, ma ancora non sono arrivati. Stiamo parlando degli incentivi auto per il 2022, che sono attesi dai rivenditori e da tutti coloro che desiderano acquistare un’auto nuova, soprattutto a seguito dei continui cali delle nuove immatricolazioni: negli ultimi mesi si è arrivati ad un trend negativo di oltre il 30% rispetto ad un anno fa quando, tra l’altro, si era in piena pandemia.



Uno sguardo agli incentivi auto 2022

Come risparmiare scegliendo nuove gomme auto

Il governo Draghi li ha più volte promessi (addirittura da metà febbraio) ma li ha sempre rimandati a causa di lunghe manovre burocratiche: tuttavia ora pare sia davvero la volta buona, anche se per via degli adeguamenti dei vari sistemi informatici occorrerà comunque attendere i primi di giugno. Quali sono le novità?Tanto per cominciare gli incentivi non riguarderanno solamente le auto, ma anche le moto, i veicoli commerciali e persino gli scooter elettrici. C’è però una categoria che non riceverà incentivi: quella del noleggio a lungo termine, notizia che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i possessori di partita iva che non posseggono più una propria auto ma che utilizzano questa formula, peraltro usata anche da tante grandi aziende. Ma andiamo a vedere meglio qualche ulteriore dettaglio sui prossimi incentivi auto.Come gli anni scorsi, gli incentivi saranno suddivisi in tre categorie, a seconda della fascia di emissioni di anidride carbonica (CO2), misurata in grammi per chilometro. Ecco quindi che gli incentivi maggiori sono destinati alla fascia 0-20 g/km, con un bonus di tremila euro ai quali si può aggiungere anche la rottamazione (fino a Euro 5 mila) con altri duemila euro di aggiunta. A seguire la fascia 21-60 g/km, con duemila euro di bonus (e altri duemila per la rottamazione). Ultima fascia è quella 61-135 g/km, dove il bonus sarà di duemila euro ma solamente se avviene contestualmente ad una rottamazione. Gli incentivi non dureranno per sempre: difatti una volta terminati i fondi stanziati dal governo cesseranno, quindi meglio affrettarsi.Quali altri consigli è utile seguire per risparmiare quando si parla di auto? Una macchina nuova a basse emissioni fa risparmiare, ma ci sono altri modi per ottenere una riduzione dei costi legati alle vetture, come ad esempio: adottare uno stile di guida che non faccia consumare troppo carburante, ottimizzare gli spostamenti per fare meno chilometri su quattro ruote e, ultimo ma non meno importante, seguire i nostri consigli per pneumatici economici Ricordiamo a tal proposito che, negli ultimi anni, le grosse case produttrici di pneumatici hanno messo a disposizione sottomarche di gomme egualmente valide, realizzate con standard elevati ma molto più economiche. Se avete magari una piccola auto che utilizzate solo per brevi spostamenti, questa può essere una buona soluzione per risparmiare. Ricordatevi di controllare con regolarità il loro consumo, perché a volte potrebbe bastare una brusca frenata per aumentare l’usura con il rischio di dover cambiare le gomme prima del dovuto.Generalmente una gomma di qualità premium può durare fino a 50mila km, una di media qualità fino a 30mila km e una sottomarca, detta primo prezzo, vi permetterà di fare circa 20mila kilometri. Questi naturalmente sono valori indicativi, perché lo stile di guida va ad influire molto sulla durata, così come l’ambiente che ci circonda, con temperature estreme di caldo e di freddo che potranno andare a danneggiare i pneumatici. Controllare regolarmente la pressione e l’usura è un favore che farete non solo a voi stessi, ma anche a tutti coloro che vi circondano.