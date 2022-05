Fiabilandia, porte aperte gratis per i bimbi ucraini

Attualità

Rimini

| 16:17 - 27 Maggio 2022

Famiglie ucraine ospiti di Mirabilandia.



Oggi (venerdì 27 maggio) Fiabilandia ha aperto le porte all'associazione culturale europea Italia-Ucraina Maidan e accolto circa mille ucraini, tra adulti e bambini. Fondamentale per l’organizzazione e la gestione di tutto è stato il prezioso supporto della Polizia di Stato. I bambini hanno avuto accesso gratuite a tutte le attrazioni e agli spettacoli del parco: un'esperienza di divertimento e spensieratezza, che avrà un seguito, essendo già in programma una seconda giornata dedicata all'associazione.



Ad accogliere gli ospiti di Fiabilandia anche l’ assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini Kristian Gianfreda. “Questa bella giornata promossa da Fiabilandia è l’ennesima conferma della sensibilità e dello spirito di solidarietà della comunità riminese che, fin dallo scoppio del conflitto bellico, ha dimostrato che l’accoglienza e l’integrazione sono le risposte migliori per gestire questa delicata fase emergenziale - dichiara l’assessore Gianfreda – I bambini devono giocare, stare all’aria aperta, divertirsi con i loro coetanei, non sentire il rumore delle bombe. Sono loro i futuri cittadini del domani, e per questo, per quanto possibile, dobbiamo cercare di creare le condizioni per permettergli di crescere nella serenità e avendo fiducia negli altri. Fiabilandia oggi prova a regalare a questi piccoli un po’ di svago e di distrazione, quello di cui hanno bisogno e diritto”.



“Ringraziamo Fiabilandia per l’opportunità che offre ai bambini ucraini, prime ed innocenti vittime di questa maledetta guerra, di una giornata allegra e gioiosa. Vedere un bambino che ride e gioca spensierato nonostante tutto ciò che ha dovuto subire, riempie il cuore di gioia e dà a noi la forza di proseguire, pur se tra mille difficoltà, e tutto questo grazie alla Vostra generosità”, commenta Domenico Morra, segretario nazionale dell’associazione Maidan.