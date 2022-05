Rincaro bollette: ecco come risparmiare in 5 mosse

Attualità

| 16:15 - 27 Maggio 2022

I costi di luce e gas sono nettamente aumentati, facendo lievitare le bollette e rendendo più importante che mai adottare qualche piccolo stratagemma che aiuti a spendere meno.Quando parliamo di stratagemmi ci riferiamo a quegli accorgimenti che possono permetterci di ridurre i consumi effettivi della corrente elettrica e del gas. Tra questi rientrano, ad esempio, la scelta di elettrodomestici a basso consumo energetico e il loro utilizzo consapevole, l'acquisto di luci al led e la manutenzione periodica delle caldaie e dei termosifoni.

Un altro metodo per far fronte ai rincari delle bollette consiste nello scegliere un fornitore luce e gas che offra tariffe vantaggiose.



1. Scegliere elettrodomestici ad alta efficienza energetica

2. Non lasciare televisore o altri apparecchi in stand-by

3. Far controllare annualmente la caldaia

4. Installare sistemi smart per il controllo a distanza degli apparecchi e per migliorare l'autonomia della casa

5. Scegliere le illuminazioni a led

Per quanto riguarda gli apparecchi alimentati tramite la corrente elettrica, per abbassare i consumi è preferibile optare per quelli ad, dalla A in su. Inoltre, quando si acquistano dei nuovi elettrodomestici o altri dispositivi per la casa, ci si dovrebbe sempre assicurare che questi siano dotati della funzione eco ottimizzare il risparmio energetico.Spesso non ci si pensa, ma il televisore e gli altri dispositivi, quando vengono lasciati in, consumano ugualmente molta energia. Per questo motivo è meglio spegnerli sempre e, nel caso in cui non fosse presente un pulsante di spegnimento, si potrà ricorrere a una ciabatta dotata di interruttore.Unache funziona male, oltre ad essere pericolosa, può consumare più gas del necessario; per questo motivo è importante ricordarsi di farlada specialisti del settore.Leforniscono soluzioni ogni giorno più intriganti e innovative, in grado di semplificare la vita di tutti i giorni ma anche di ridurre i consumi.Scegliendo di, dotata di dispositivi controllabili da remoto (via applicazioni per lo smartphone o tramite degli appositi telecomandi) e di sensori per il rilevamento di temperatura, luce e movimento, potremo ridurre drasticamente gli sprechi.L'ultimo consiglio che vi diamo per abbattere i costi delle bollette riguarda l'illuminazione dell'appartamento; oltre a ricordarvi diquando uscite da unastanza, per ridurre i consumi dovreste puntareo su altri metodi di illuminazione a basso consumo energetico. Infatti, le, oltre a durare a lungo, garantiscono un, per questo sono da preferire.