Viaggi: i più bei luoghi poco conosciuti d‘Italia

| 16:09 - 27 Maggio 2022

Manarola.

L’estate si avvicina e con essa anche le ferie. Questo è il periodo dell’anno in cui la maggior parte delle persone inizia a pensare dove sarebbe meglio trascorrere le vacanze. Le opzioni sono tante: un viaggio in un paese tropicale, oppure in una città d’arte europea, su una spiaggia paradisiaca oppure facendo escursionismo tra i monti.

L’Italia è uno dei paesi più ricchi sia dal punto di vista naturalistico, con le sue coste sconfinate, e da quello artistico, con delle città considerate veri e propri musei a cielo aperto. Basti pensare a Roma, Venezia e Firenze, oppure alla Costiera Amalfitana, ai paradisi delle Cinque Terre, oppure ancora alle vette alpine e ai boschi sugli Appennini. Queste località sono senza dubbio meravigliose e assolutamente da esplorare almeno una volta nella vita, ma, durante i periodi di alta stagione, vengono spesso prese d’assalto da miriadi di turisti ed è difficile goderne a pieno lo splendore.

Per fortuna, nel Bel Paese sono celate delle vere e proprie gemme tutte da scoprire, ideali per delle gite fuoriporta mozzafiato, tra le quali ci si può riposare giocando una partita a blackjack. Si tratta di luoghi poco conosciuti, in cui è ancora possibile respirare la genuinità dei tempi andati e l’aria incontaminata della natura, come per esempio oasi selvagge, laghi cristallini o antichi borghi medievali. Scopriamone insieme alcuni con questo articolo.



1) Curon Venosta (Trentino Alto Adige) – Il paese sommerso



Il Lago di Resia, nel cuore della Val Venosta in Trentino Alto Adige, nasconde un segreto molto particolare. Dalle sue dense acque di colore azzurro acceso si vede infatti spuntare la misteriosa torre di un campanile sommerso. Il “dettaglio” solitario della struttura indica la presenza di un intero borgo che ormai si trova sotto la superficie del lago a ben 22 metri di profondità, Curon Venosta. Il motivo di questa insolita posizione è stata la costruzione di una grande diga negli anni cinquanta finalizzata alla produzione di energia idroelettrica. Un luogo davvero affascinante e insolito!



2) Parco dei Mostri di Bomarzo (Lazio) – Il Sacro Bosco



Nel cuore del viterbese si cela il Parco dei Mostri, o Sacro Bosco, di Bomarzo. Si tratta di un luogo magico e unico nel suo genere, in cui natura, mitologia e mistero si fondono, dando vita a uno dei parchi più spettacolari d’Italia. Realizzato su commissione di Pier Francesco Orsini, il Sacro Bosco è noto per la presenza di sculture grottesche e surreali disseminate su tutta la sua superficie. Una visita a Bomarzo è un viaggio in un labirinto surreale e bizzarro, in cui si incontrano giochi di prospettive, allusioni, illusioni, mondo onirico e magia. Un posto che saprà incantare chiunque deciderà di esplorarlo.



3) Vallone dei Mulini (Campania) – La giungla selvaggia



A Sorrento esiste un vecchio mulino un tempo usato per la macinazione del grano, abbandonato nel 1966 e ormai sommerso dalla vegetazione, noto come il Vallone dei Mulini. Il rudere di questa struttura, che un tempo faceva parte di un antico sistema che attraversava la penisola sorrentina, è stato completamente riconquistato dalla natura ed è ormai divenuto una vera e propria opera d’arte nascosta e sconosciuta. Una tappa immancabile per chi deciderà di trascorrere le vacanze tra le bellezze della Costiera Sorrentina.



4) Sant’Agata de’ Goti (Campania) – Il borgo sulla collina di tufo



Sant’Agata de’ Goti è uno stupendo borgo situato tra Benevento e Caserta, in Campania. La sua particolarità risiede in una particolarità architettonica: l’intero borgo è stato edificato a picco su una collina di tufo a un’altitudine di 159 metri sopra il livello del mare. Questa particolare caratteristica rende Sant’Agata de’ Goti estremamente suggestiva, tanto da essere stata inserita nel circuito dei Borghi più belli d’Italia nel 2012. Passeggiare per le strade, scoprire gli angoli nascosti e ammirare il pittoresco panorama di questa cittadina arroccata saprà lasciare senza fiato chiunque avrà la fortuna di capitarvi.



5) I Templi dell’Umanità (Piemonte) – La meraviglia sotterranea



I Templi dell’Umanità, noti anche come “Tempio dell’uomo”, sono delle cattedrali sotterranee edificate dalla comunità di Damanhur nel comune di Vidracco, pochi chilometri a nord di Torino. Per la loro bellezza, sono stati riconosciuti come opera d’arte dalla Sovraintendenza delle Belle Arti e dichiarati l’opera ipogea più grande del mondo dal Guinnes World Record nel 2001. Gli spazi sono un susseguirsi di colori, elementi decorativi e luci, all’interno dei quali si snodano sette sale principali, tra cui la Sala degli Specchi e la Sala dell’Acqua. Il patrimonio artistico di questo luogo mozzafiato non aspetta altro che essere scoperto!



6) Lago di Bauxite (Puglia) – Un tripudio di colori



Vicino Otranto, nella splendida cornice salentina, esiste un gioiello dai colori sgargianti. Non è il mare, attrazione principale della regine, ma un piccolo lago formatosi in maniera naturale in una cava di bauxite. È proprio con il rosso vivido di questa roccia che l’acqua lacustre e salmastra si fonde, plasmando un vero e proprio spettacolo per la vista. Il “lago rosso” è un luogo ideale in cui scattare delle bellissime foto e in cui trascorrere qualche ora nella calma naturale, lontani dalle spiagge affollate della splendida città di Otranto.

Il nostro Paese è ricco di luoghi affascinanti, di paesaggi mozzafiato e di monumenti. Quando si pensa all’Italia, le prime attrazioni che saltano alla mente sono il Colosseo di Roma, oppure i canali di Venezia. Tuttavia esistono anche località più raccolte e dimenticate, come quelle presentate in questa lista, che consentiranno a persone di ogni età di godere di panorami ed esperienze uniche e indimenticabili. Abbiamo voluto raccogliere le più belle, dando vita a una piccola guida dedicata a chi desidera scoprire gli angoli più remoti dello stivale.