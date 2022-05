Dopo cinquant'anni il ritrovo degli ex alunni della classe V A del Valturio

Attualità

Rimini

| 16:05 - 27 Maggio 2022

Classe quinta A 1970/71 "R.Valturio".

Si è svolta presso il ristorante “Dalla Venerina” di Saludecio la reunion della classe quinta A 1970/71 dell’istituto commerciale “R. Valturio” di Rimini in occasione del Cinquantenario del diploma, rimandata ad oggi causa Covid.



Nella allegra serata, oltre a permettere ad alcuni di incontrarsi dopo svariati anni, si sono ricordati con affetto sia gli insegnanti che tanto hanno dato per la formazione di tutti sia i compagni assenti, alcuni purtroppo anche in via definitiva.



Il focus naturalmente si è concentrato sui mille episodi che avevano caratterizzato la vita scolastica di tutti e che ha coperto specialmente l’ultimo triennio.



Nella foto in gallery:

Nella prima fila seduti (da sinistra): Corrado Benelli, Giorgio Lombardini, Roberto Sammaritani, Angelo Maggioli, Massimo Monti, Rolando Bolognesi, Mario Sapigna e Ariodante Brachi (capoclasse).

Prima fila in piedi: Roberto Urbinati, Giuseppe Ugolini, Giuseppe Vandi, Claudio Fabbri, Giorgio Pruccoli, il preside Remigio Pian, Osvaldo Paci, Giovanni Colombo, Sergio Cancellieri e Fausto Cucchi.

Seconda fila in piedi: Pietro Muccioli, Maurizio Bertuccioli, Fermo Stefani, Enrico Garattoni e Maurizio Morri.

Ultima fila in alto: Loris Mina, Claudio Fabbri, Leandro Zaghini, Roberto Longhi, Gianfredo Capicchioni, Giancarlo Giovagnoli, Tiziano Tamburini ed il professor Travaglini.

Erano assenti il giorno della foto Giovannino Tentoni e Roberto Franciosi.