Anche per Aquafan arriva il momento della ripartenza: il 1 giugno scivoli e giochi aperti

| 16:04 - 27 Maggio 2022

Quattro ragazze si divertono sugli scivoli di Aquafan.

Mercoledì 1 Giugno riapre Aquafan a Riccione. L'appuntamento con il rito di apertura dei cancelli è allo scoccare delle ore 10, dove, come da tradizione, una sorpresa attende i primi due clienti che li varcheranno.

Aquafan è da sempre non solo un parco acquatico ma un brand riconosciuto come sensibile e attento alle dinamiche dei nuovi linguaggi, soprattutto giovanili e contemporanei. Tra i fenomeni culturali degli ultimi anni appare evidente una nuova tendenza di racconto: dall’arte contemporanea al mondo del cinema fino ad arrivare alla musica, il mondo si racconta attraverso paradossi distopici. Attraverso trame, immagini, materiali e canzoni, che potenzialmente trasmettono felicità, si lanciano messaggi crudi e apocalittici, di denuncia e presa di coscienza.

Anche Aquafan, in continuo dialogo con i più giovani, ha voluto dare il suo contributo con una nuova campagna visual 2022 ispirata a questo linguaggio, ottenendo un risultato unico: la forza del parco e della sua positività trasformano l’intera creatività in un messaggio di speranza e felicità.

“Dopo il grande pessimismo che ci ha purtroppo accompagnati negli ultimi anni, con tutto quello che è accaduto e sta succedendo nel mondo - dice Patrizia Leardini, AD di Aquafan - è giunto il momento di trasmettere qualcosa di diverso. Serve la gioia della ripartenza, di un’estate da vivere in pieno. Ed è questo il ruolo di Aquafan. Nella nostra campagna di comunicazione abbiamo utilizzato la personalità di Aquafan al fine di "esorcizzare" i contesti e messaggi apocalittici che ci circondano. Questo è il nostro piccolo contributo: far vivere a tutte le generazioni, dalla Z ai più piccoli, fino ai giovani adulti, un’estate carica di positività e un ritorno a una più sana normalità”.



TRE KM DI SCIVOLI E 9 ETTARI DI VERDE Sui nove ettari di verde della collina di Riccione, l’1 Giugno si torna a scivolare su oltre 3 km di scivoli, molti dei quali hanno subito un restyling nei mesi di chiusura. L’attenzione resta sempre alta per l’M280, la più grande attrazione nella storia del parco acquatico romagnolo. E poi sfide giù dal Kamikaze, adrenalina pura sull’Extreme River. Ragazzi e famiglie si divertono su Speedriul, River Run, Surfing Hill, Twist e StrizzaCool, gli amanti del brivido si tuffano nel buio del Black Hole.

Tre le aree riservate ai più piccoli: Arca Beach, Piscina dell’Elefante e Antarctic Baby Beach, con scivoli e altezza dell’acqua a misura di bimbo.

MAXI ONDA E ANIMAZIONI In Piscina Onde e tra gli scivoli arriverà fra poche settimane anche la nuova squadra di Aquadancers, i ballerini più amati dell’estate italiana: insieme a loro lo showman Franky. L'attività sarà caratterizzata da

innumerevoli animazioni diffuse in varie parti del parco.



TIK TOK E SOCIAL Aquafan continua a crescere sui suoi canali social e Tik Tok. Tra i video più visti, alcuni hanno superato i 2 milioni di visualizzazioni. Anche quest’anno in programma grandi star del web, sfide e challenge che diventeranno sicuramente virali.

Sul mondo delle promozioni online, accanto all’acquisto dei singoli biglietti, i pacchetti famiglia e gli abbonamenti, tra le novità 2022 ci sarà la prenotazione di ombrelloni e lettini (attiva dal 30 maggio). E torna, come negli altri parchi Costa della Riviera, la formula “Prima acquisti e più risparmi” con sconti anche del 20%.