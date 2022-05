Cattolica, una targa e un Qr Code per ricordare Domenico Rasi e Vanzio Spinelli

Attualità

Cattolica

| 15:59 - 27 Maggio 2022

Un momento dell'inaugurazione.



Questa mattina (venerdì 27 maggio) si è tenuta una cerimonia al cimitero di Cattolica, presso il piccolo complesso monumentale in memoria di Domenico “Chino” Rasi e Vanzio Spinelli, i giovani ventenni fucilati proprio in quel luogo nel giugno del 1944. É stata occasione per inaugurare una targa commemorativa con Qr Code che riporta a contenuti multimediali realizzati dagli studenti dell'Istituto "Gobetti - De Gasperi" di Morciano, in occasione della partecipazione al concorso nazionale "Pietre della Memoria - Esploratori della Memoria”.



All'appuntamneto tra gli altri erano presenti Emma Petitti, la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e il sindaco di Morciano Giorgio Ciotti. La cerimonia è terminata con una presentazione del progetto da parte degli studenti dell'Istituto Gobetti che hanno sottolineato “proprio come questo monumento, sebbene nascosto, farà sempre parte della storia cattolichina, così noi ricorderemo sempre l’orrore di ciò che è stato, ciò che è e ciò che sarà la guerra: finché la memoria rimarrà incisa sulla pietra tutti ricorderemo. Siamo qui oggi per non lasciar sbiadire il messaggio”.