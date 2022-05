Santarcangelo saluta il Giro: si concludono gli eventi nel fine settimana

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 15:51 - 27 Maggio 2022

Coppa della Pace.

Le iniziative organizzate a Santarcangelo in occasione del Giro d’Italia arrivano alla conclusione con un fine settimana dedicato allo sport: dal raduno nazionale del Vespa Club alla Coppa della Pace, passando per il Memorial Bisulli.



Sabato 28 e domenica 29 maggio, lo Sferisterio ospiterà “Santarcangelo in Vespa: benvenuti a casa nostra”, 7° Vespa raduno nazionale, con visita guidata alle grotte e al centro storico e Vespa Tour sulle colline, a cura del Vespa Club di Santarcangelo in collaborazione con la Pro Loco. Momenti culminanti delle due giornate, la presentazione del volume “Ancora in vespa da Milano a Tokyo” di Fabio Cofferati (sabato alle ore 18,30) e la cerimonia di premiazione (domenica alle 11,30), entrambi presso il Caffè Clementino.



Domenica 29 maggio dalle ore 8 in piazza Ganganelli ancora protagonisti i motori con il 40° Memorial Bisulli, raduno turistico itinerante di auto e moto d’epoca con prove di regolarità, organizzato Rally Driver Team-HF Club. Tra le manifestazioni più longeve e prestigiose della categoria a livello nazionale, il Memorial Bisulli percorrerà le strade su cui si corsero i più famosi rally romagnoli degli anni ’70, con la presenza di una cinquantina di auto dal passato glorioso.



Sempre domenica 29 maggio, dalle ore 13,30 spazio invece alle due ruote con un altro appuntamento molto atteso: la 50^ Coppa della Pace / 47° trofeo Fratelli Anelli, gara ciclistica internazionale per dilettanti under 23 che concluderà nel migliore dei modi il lungo programma dedicato al Giro d’Italia.



Per consentire il regolare svolgimento della Coppa della Pace, sono previste diverse modifiche alla viabilità e alla sosta nella giornata di domenica 29 maggio. Dalle 8 alle 18, in particolare, sarà vietato sostare su entrambi i lati di via Casale S. Ermete dalla curva in corrispondenza del Bar Casale al civico 1.330 (dopo la scuola primaria), nonché su entrambi i lati di via Vallechiara a partire dall’intersezione con via Marecchiese fine al civico 71. Dalle 11 alle 18,15 circa, e comunque fino al termine della gara, la sosta sarà vietata anche su entrambi i lati della SS258 Marecchiese, nel tratto compreso tra la SP49 e via Casale S. Ermete. In caso di violazione di queste disposizioni è prevista la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata.



Per quanto riguarda invece la viabilità, a partire dalle ore 13,30 la circolazione stradale sarà sospesa in entrambi i sensi di marcia, per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, nelle vie Marecchiese, Trasversale Marecchia, Santarcangelese, Garibaldi, di piazza Ganganelli, Pascoli, Bassi, Casale S. Ermete, nonché in viale Marini. La sospensione del traffico, in ogni caso, avrà una durata non superiore a 15 minuti, calcolati dal transito del primo concorrente, in ciascun punto del percorso.



In via Marecchiese nel tratto compreso tra via Casale S. Ermete e via di Sopra, nonché in via San Paolo, sarà inoltre vietato l’accesso a veicoli, persone e animali in direzione di marcia contraria alla corsa a partire da circa 15 minuti prima rispetto all’orario di passaggio del primo concorrente e fino al transito completo di tutti i corridori che partecipano alla gara.