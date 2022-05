Il mondo degli acquisti ai tempi di internet

Attualità

Nazionale

| 15:47 - 27 Maggio 2022

Fare shopping on line è una pratica sempre più diffusa e sempre più aziende si stanno adeguando a questo nuovo mezzo, riconoscendo tutti i vantaggi che offre.



Perché le persone amano acquistare on line?

Se fino a qualche anno fa le persone avevano paura di fare acquisti on line, temendo di essere truffati. Oggi, invece, la situazione sembra ribaltata. Sempre più persone si affidano a piattaforme nate per lo shopping e le considerano più affidabili, sicure e pratiche di un semplice negozio. I motivi sono tanti.



Acquistare on line dà la possibilità di evitare file interminabili, permette di prendersi tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per scegliere con calma quello che vogliamo acquistare; inoltre ci dà la possibilità di trovare tanti prodotti introvabili nei negozi sotto casa. Parliamo, in particolare, del mercato del benessere. Su internet, è possibile acquistare prodotti venduti da aziende ecosostenibili fatti di ingredienti al 100% naturali, come il Protocollo Bromatech disponibile sul sito specializzato I Am Natural, che non è possibile ancora trovare facilmente nei negozi sotto casa. Questi siti, in genere, offrono anche la comodità di poterli acquistare, ricevendoli direttamente a casa nostra.



Sembra che, l’anno scorso, più di 2 miliardi di persone abbiano acquistato online. Probabilmente questa curva è cresciuta ulteriormente durante la pandemia, circostanza che ha costretto le persone a stare in casa e hanno riconosciuto tutti i vantaggi di acquistare e ricevere prodotti direttamente casa.



Attraverso Internet anche le aziende riescono in maniera più economica, facile e veloce a seguire le tendenze e i gusti della sua clientela, riuscendo a raggiungerla con i loro messaggi promozionali in maniera più mirata ed efficace. Di conseguenza, è cambiato anche il modo di fare marketing che si è dovuto adattare a questo nuovo mondo.





Come Internet ha cambiato il nostro modo di intrattenersi

L’arrivo di Internet non ha modificato solo il nostro modo di fare acquisti ma anche il mondo dell’intrattenimento. Il 50% degli italiani ha ammesso di seguire le serie tv su internet. Quasi 40 milioni di persone ogni giorno passano almeno 60 minuti sui social network, senza considerare il tempo che si passa sulle applicazioni come Whatsapp o Tiktok. Intorno a questi servizi, esiste un ampio mercato dove tante aziende investono nella distribuzione di tv a pagamento o gratis.



Pensiamo a piattaforme come Netflix, con milioni di abbonati. Il motivo di questo "cambiamento sociale" è dovuto al fatto che internet riesce a rendere l’accesso più facile e più veloce a qualsiasi cosa desideriamo.



Anche in Italia, più della metà della popolazione è connessa a internet e lo usa per lavorare ma anche per divertirsi. Esistono, infatti, tante piattaforme per giocare online che permettono di interconnettersi anche con giocatori di altri continenti. Pensiamo ai classici giochi da console che ormai hanno tutti la versione multigiocatore oppure ai giochi più di nicchia, quelli chiamati casinò games, che sono disponibili su piattaforme specifiche ed ovviamente autorizzate alle quali si può accedere, utilizzando un bonus senza deposito immediato, soltanto se si ha la maggiore età



Secondo le statistiche anche gli italiani amano intrattenersi attraverso la rete perché è più facile interagire anche con persone lontane, potendo condividere video e foto in maniera facile. La nostra vita è sempre più condizionata e integrata dal mondo virtuale. È inevitabile ammettere quanti vantaggi l’intrattenimento e lo shopping online portino nella nostra vita quotidiana.



Ormai per avere un’attività di successo è basilare avere un canale di vendita anche on line e un profilo sui principali social network i quali rappresentano le nuove piazze dove le persone si incontrano per ricevere informazioni. Internet apre molte alternative prima impensabili e acquistare on line ci permette di avere anche più garanzie su eventuali resi o rimborsi.