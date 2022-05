A lezione con...la Polizia Locale: bimbi in piazza per la sicurezza stradale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:39 - 27 Maggio 2022

Educazione stradale in piazza Ganganelli.

Dopo aver conseguito il patentino del pedone durante il quarto anno di scuola primaria nel 2020/2021, quest’anno alunni e alunne, arrivati in quinta, hanno partecipato alle prove per l’ottenimento del patentino del ciclista – a chiusura del percorso formativo sulla segnaletica stradale, le norme del codice della strada e i comportamenti più corretti da seguire in bicicletta – che si sono concluse ieri (giovedì 26 maggio).



Nel corso delle prove, che si sono svolte nel mese di maggio a San Vito, San Bartolo e in piazza Ganganelli, l’assessora alla Scuola e ai servizi educativi Angela Garattoni e l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti, hanno portato il saluto dell’Amministrazione comunale agli alunni e alle alunne.



“Ringraziamo gli agenti di Polizia locale che svolgono con grande competenza e dedizione l’attività di educazione stradale, oltre agli alunni e alle alunne delle scuole primarie che ogni anno partecipano a queste iniziative con entusiasmo”, hanno dichiarato gli assessori Garattoni e Sacchetti.



“Dopo due anni di pandemia, bambini e bambine possono tornare a riappropriarsi degli spazi, vivere e scoprire la nostra città: grazie alle lezioni della Polizia locale sono consapevoli di regole, diritti e doveri dei pedoni e dei ciclisti. Muoversi in sicurezza in bici e a piedi – concludono gli assessori – contribuisce in maniera significativa è il primo passo nella promozione della mobilità sostenibile, di stili di vita sani e della cultura del rispetto dell’ambiente che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da anni”.