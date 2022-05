Riforma concessioni balneari, comune di Rimini: "operatori delle spiagge nel limbo"

Attualità

Rimini

15:31 - 27 Maggio 2022

Foto di repertorio.



L'assessore al demanio del comune di Rimini, Roberta Frisoni, commenta in una nota l'accordo raggiunto, tra le forze politiche, sulla riforma delle concessioni balneari. Un accordo che "non aggiunge elementi di chiarezza rispetto al quadro di solo pochi mesi fa" e lascia ancora Comuni e operatori "nel limbo", dato che molte decisioni sono state rimandate ai decreti attuativi.



Per Frisoni il "governo stia trattando la riforma del demanio marittimo al pari di una delle tante norme inserite nel grande contenitore del ddl concorrenza". Ma c'è "una grande, sostanziale, differenza", chiarisce: "Il riordino della materia avrà riflessi non tanto e non solo nell'immediato, ma ciò che si decide oggi sulla spiaggia deciderà il futuro delle nostre coste per i prossimi decenni". Ora, ragiona l'assessore, "se è vero che il rinvio apre la possibilità, come giustamente evidenziato" dal presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e dall'assessore al Turismo Andrea Corsini, "ad un confronto più approfondito con le Regioni nel merito dei provvedimenti da adottare, dall'altra parte ci troviamo per l'ennesima volta in un limbo, nell'attesa di riferimenti normativi ancora da mettere nero su bianco e decisivi per i Comuni per arrivare alla definizione delle gare, il cui termine è stato confermato al 31 dicembre 2024".



I comuni si trovano dunque in una posizione scomoda, "tra incudine e martello": "da una parte l'incombenza di dover rispondere alle direttive europee e predisporre le gare, dall'altra la chimera di arrivare a soluzioni condivise che si traduce nell'indecisione".



Questo provoca "una confusione che danneggia tutti, dagli operatori ai Comuni, esposti così alla possibilità tutt'altro che remota di incorrere in ricorsi e cause". Specie a Rimini, "che ha investito e continuerà ad investire importanti risorse nella riqualificazione ambientale e di servizi della zona costiera, tra Psbo e Parco del Mare". Un percorso, evidenzia ancora Frisoni, che per essere completo "necessita dell'apporto e dello stimolo delle componenti private ed imprenditoriali del balneare, ancor più nella prospettiva del nuovo piano spiaggia e di una rigenerazione a 360 gradi dell'arenile, che si intreccia inevitabilmente con le evidenze pubbliche a cui andremo in conto". Se il compromesso raggiunto tra le forze politiche è meglio di "un'impasse che avrebbe messo a rischio fondi europei decisivi per la ripartenza del Paese", conclude, "non si può però non sottolineare come il procedere a stenti, le incertezze e un quadro normativo ancora ben lontano dall'essere nitido siano motivo di preoccupazione tanto per le categorie quanto per gli enti locali".