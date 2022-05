Rischio ambulanze bloccate dai cantieri del lungomare, il comune di Rimini rassicura

Attualità

Rimini

| 15:14 - 27 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Ambulanze e altri mezzi di soccorso potranno sempre transitare sul lungomare di Rimini, anche con i cantieri aperti e i lavori in corso. Lo ha precisato ieri (giovedì 26 maggio) l'assessore Mattia Morolli, rispondendo a un'interrogazione presentata dalla consigliera di minoranza Gloria Lisi.



Morolli ha definito "costante" il lavoro di coordinamento tra uffici comunali e servizio 118, ha ricordato l'apertura dei varchi temporanei del tratto 3 del Parco del Mare, da piazzale Marvelli a piazzale Benedetto Croce, mentre nel weekend prossimo saranno aperti tre varchi di 3 metri nelel vie "Le tentazioni del dottor Antonio", via "8 e ½" e via "Giulietta degli Spiriti", affiggendo, in prossimità di ogni arteria, dei cartelli con l'indicazione degli accessi a mare. "Una volta poi che i lavori saranno completati, tutta la parte pavimentata sarà accessibile ai mezzi di soccorso”, ha aggiunto.



Sul tema è intervenuto anche l'assessore al demanio, Roberta Frisoni, specificando come tutto il Parco del Mare sarà accessibile all’ambulanza e al 118, che si potranno spostare ovunque, anche sul legno, a garanzia della salvaguardia dell’incolumità dei bagnanti e di impellenti necessità di salute.