Bilancio Partecipativo San Giovanni, ecco i dodici finalisti e le loro proposte

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:47 - 27 Maggio 2022



Sulla pagina Facebook del comune di San Giovanni in Marignano sono stati pubblicati i 12 progetti del Bilancio Partecipativo ritenuti ammissibili per fattibilità e capacità di rientrare nei limiti di spesa. I proponenti sono stati invitati a realizzare dei video o delle immagini che raccontassero al meglio le loro proposte per poi essere pubblicati e condivisi sui social. In questo modo è stato possibile far conoscere e pubblicizzare tutte le proposte in vista della prossima fase di voto, che prenderà il via il 6 giugno e si concluderà il 4 luglio.



I PROGETTI



Enrico Maria Rossi - Santa Maria in Pietrafitta - Installazione area fitness outdoor via Sardegna e via Andruccioli



Filippo Barilari - Pianventena - Illuminazione pubblica via Vallette



Alex Bruscaglia - Pianventena - Installazione giochi per bambini e ragazzi via Asti, Aldo Moro e Napoli



Monica Gonnelli - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via Mosca Monteloro



Alessandro Andreini - capoluogo - Postazione multimediale polivalente



Denise Ottaviani - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione pubblica via Cassandro



Diego Buresta - capoluogo - Ripristino tratto river da panificio a Circolo Arci



Silvia Della Biancia - Montalbano - Creazione di un dog park presso il Parco di Montalbano



Monica Mazzini - capoluogo - Sostituzione fioriere Piazza Silvagni



Marco Malpassi - Santa Maria in Pietrafitta - Illuminazione via Umbria



Marika Vico - Montalbano - Installazione di un monumento legato al recupero del ferro nella piazzetta di Montalbano



Riccardo Bartoletti - Capoluogo - Sostituzione impianto di illuminotecnica del teatro A. Massari con attrezzatura led



“Ringraziamo i proponenti per essersi messi in gioco ancora una volta realizzando immagini e video interessanti, simpatici ed esplicativi. È stato bello vedere i progetti condivisi sui social e il riscontro positivo che hanno avuto tramite visualizzazioni, like e non solo. Ora il prossimo passo sarà la fase di voto: sarà possibile votare dal 6 giugno al 4 luglio sia in presenza presso l’URP del Comune di San Giovanni in Marignano, sia online tramite un apposito link o qr code ad un questionario google. Ricordiamo che per regolamento è possibile votare solo una volta esprimendo una singola preferenza e solo i cittadini marignanesi hanno diritto di voto. Vinceranno i quattro progetti maggiormente votati, uno per ciascuna frazione", commenta l'assessore Malpassi.