Nel doppio fondo dell'auto un etto e mezzo di droga. Nuovi guai per i pusher di Borgo Marina

Cronaca

Rimini

| 14:41 - 27 Maggio 2022

La droga sequestrata nella prima automobile.



Nuovi sviluppi sull'operazione antidroga della polizia locale di Rimini, che nel marzo scorso aveva arrestato due trentenni magrebini e sequestrato 50 kg di hashish destinati a rifornire il mercato dello spaccio di Borgo Marina. La droga era stata rivenuta in una delle due automobili in disponibilità degli indagati e poste sotto sequestro. In un doppio fondo erano stati infatti nascosti i 50 kg di hashish e mezzo kg di cocaina. Qualche ora fa invece sono stati portati a termine, dalla squadra giudiziaria della polizia locale, gli accertamenti sulla seconda vettura e anche su di essa è stato scoperto dello stupefacente nascosto. Rimosso il cruscotto, gli inquirenti hanno trovato, nei tubi dell'aria, altri 100 grammi di hashish e 52 grammi di cocaina ancora da raffinare.