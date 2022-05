Volley C, coach Claudio Botteghi alla guida del Riccione

Sport

Riccione

| 13:48 - 27 Maggio 2022

Il nuovo coach Claudio Botteghi con il presidente Giuseppe Tontini.

Sulla panchina della serie C Maschile Riccione Volley arriva Claudio Botteghi, che ricoprirà il ruolo di primo allenatore. Il tecnico, classe 82, inizia la sua carriera da allenatore nel Viserba Volley del presidente Stefanini dove si occupa della prima squadra affrontando campionati di serie B2 e C. La stagione 2010/2011 lo vede lasciare Viserba per trasferirsi in quel di Forlimpopoli in serie B2 dove ha la fortuna di allenare giocatori del calibro di Bendi, Campana, Canali, tutti con esperienze in serie A e conclude la stagione al quinto posto.

Nel 2011/2012 arriva l'ingaggio da parte della Dinamo Pallavolo Bellaria Igea Marina del presidente Pozzi, dove qui rimane fino alla passata stagione per ben 11 anni, conquistando la promozione in serie B e buonissimi piazzamenti nei campionati regionali di serie C disputati nelle diverse stagioni.

Ora per coach Botteghi il presente si chiama Prime Cleaning Riccione Volley, nel campionato regionale di serie C maschile.

Queste le prime parole del nuovo allenatore: “Ho scelto questa società in primis per il forte entusiasmo che mi ha trasmesso la dirigenza riccionese, a partire dal presidente Tontini e dal Direttore Sportivo Sacchetti. Dopo undici stagioni trascorse nella Dinamo Bellaria avevo voglia di rimettermi in gioco, di fare un’altra esperienza in una nuova società e Riccione mi è sembrata fin da subito l’occasione perfetta, una società seria con persone che apprezzo e stimo tanto. Riguardo gli obiettivi, nella scorsa stagione Riccione ha sfiorato i play-off per pochi punti, cercheremo sicuramente di migliorare questo risultato".