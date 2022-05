Calcio benefico: Giorgio Amati, il pilota riminese in campo con i campioni della formula 1

Sport

Rimini

| 13:43 - 27 Maggio 2022

Giorgio Amati con Charles Leclerc (foto Mario Curti).



Giorgio Amati, classe 1999 e impegnato nella Porsche Carrera Cup Italia con il Team Ghinzani, è stato protagonista della tradizionale partita di calcio, che ha aperto lo scorso martedì (24 maggio) la settimana del Gran Premio di Formula Uno di Monaco.



Convocato dalla Nazionale Piloti, Giorgio è sceso in campo assieme ad alcuni dei piloti di Formula Uno, tra cui i ferraristi Charles Leclerc, Carlos Sainz, il due volte campione del mondo Fernando Alonso, l'alfiere dell'Alpha Tauri Pierre Gasly, oltre che al CEO della Formula Uno Stefano Domenicali. Inoltre, tra la compagine dei piloti erano presenti, tra gli altri, anche Aldair, campione del mondo di calcio 1994, Luigi di Biagio, vice campione d'Europa 2000 e gli ex calciatori Giampaolo Pazzini, Dario Dainelli e Sandro Cois.



La partita, che ha visto la Nazionale Piloti sfidare lo Star Team MC di SAS Principe Alberto II, si è conclusa con il risultato di 3 a 3 (goal di Pazzini e doppietta di Sainz) e sono stati raccolti fondi che saranno devoluti in beneficenza a favore dei bambini meno fortunati.



Un allenamento "speciale" per Giorgio in vista del secondo round della Porsche Carrera Cup che si terrà sul suo circuito di casa, a Misano, dal 3 al 5 giugno.