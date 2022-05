Rimini, concluse le asfaltature in zona ospedale e nei viali Vittorio Veneto e Piemonte

Attualità

Rimini

| 13:33 - 27 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Nei giorni scorsi Hera ha concluso i lavori di asfaltatura di viale Vittorio Veneto, viale Principe di Piemonte e di via Settembrini.



Si è trattato dell’ultima fase della riqualificazione delle reti idriche che servono la zona, per la quale era stato necessario eseguire scavi a cielo aperto nelle strade indicate.



In particolare, il rifacimento del manto stradale di via Settembrini, di fronte all’ospedale di Rimini, è stato realizzato in orario notturno tra il 23 ed il 26 di maggio per arrecare il minimo intralcio al traffico cittadino, ed ora tutte le strade, che nei prossimi giorni vedranno ultimata anche la stesura della segnaletica orizzontale, tornano nella disponibilità di cittadini e turisti.