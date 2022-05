Caro gasolio, rischio stop totale della pesca: "Una catastrofe per turismo e tutta l'economia"

Attualità

Rimini

| 13:09 - 27 Maggio 2022

Foto di repertorio.



C'è forte preoccupazione tra gli operatori economici per il possibile blocco della pesca, dovuto al caro gasolio. Il costo del carburante per i pescherecci è diventato esorbitante, costringendo i pescatori a riorganizzare, ridurre e centellinare le uscite. "Un totale blocco porterà ripercussioni preoccupanti su tutta la filiera", evidenzia Gianni Indino, presidente della Confcommercio Rimini.



Il pesce fresco locale sparirebbe da ristoranti, alberghi, supermercati, "con ricadute negative sull'offerta turistica del nostro territorio" e anche "sul turismo enogastronomico che in questi anni si è sempre più affermato, fino a diventare un elemento di eccellenza della nostra proposta turistica". Allo stesso tempo puntare sull'importazione del pesce o su prodotti ittici congelati, comporterebbe comunque un aumento dei costi e "cancellerebbe quella filiera corta che offre garanzie di freschezza".



Indino sollecita a intervenire su questi aumenti del gasolio, "attraverso sgravi fiscali o la calmierazione diretta del prezzo del carburante per le barche per riequilibrare il rapporto costi/ricavi delle aziende".



Il numero 1 della Confcommercio chiede alle amministrazioni locali, alla Regione Emilia Romagna e al Governo di attivarsi in fretta e di trovare rimedi, anche per scongiurare le proteste più eclatanti dei pescatori, quali il blocco dei porti: "questo tipo di atteggiamenti sono assolutamente controproducenti - evidenzia Indino - chi può affrontare il mare deve potere continuare a farlo liberamente, in maniera tranquilla e sicura. Il fine delle proteste può essere lodevole, ma questi modi non sono in alcun modo accettabili".



Da Indino quindi un appello alle istituzioni affinché intervengano "per riportare un clima sereno tra gli operatori, mettendoli nelle condizioni di continuare a lavorare e ad approvvigionare di pesce nostrano le nostre tavole, gli alberghi e i ristoranti”.