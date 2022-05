Rimini, ponte del 2 giugno da tutto esaurito. Turisti in arrivo anche dalla Svizzera

Turismo

Rimini

| 12:45 - 27 Maggio 2022

Ruota panoramica di Rimini.



Il 1 giugno si apre ufficialmente l'estate meteorologica e i numeri indicano per Rimini un inizio di stagione eccellente.



Secondo i dati raccolti da Visit Rimini e da Aia Rimini, il ponte del 2 giugno registra tassi di occupazione alberghiera superiori al 90% e prossimi al 100%, non solo superiori a quelli dello scorso anno, ma già vicini a quelli pre-pandemia.



Le strutture ricettive saranno tutte aperte, anche per la presenza di Rimini Wellness dal 2 al 5 giugno. Ma già questo weekend la città ha percentuali di riempimento in rialzo grazie ai significativi flussi turistici provenienti dalla Svizzera, dove in questi giorni stanno celebrando la festa nazionale dell’Ascensione. A cui si aggiungono le presenze collegate al Congresso Internazionale SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia) che da oggi e fino a domenica 29 è ospitato al Palacongressi, oltre alle competizioni internazionali di Trampolino elastico per 10 giorni alla Fiera.



“Ci lasciamo alle spalle un mese di maggio eccellente – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – grazie alla qualità e quantità di eventi che hanno consentito un movimento di visitatori costante. Ora ci prepariamo a un inizio di giugno caratterizzato da un ponte con un tasso di riempimento altissimo, con tutte le strutture ricettive aperte e i servizi al massimo della loro offerta. Al centro ci sarà Rimini Wellness, che darà il via alla stagione dei grandi eventi: ogni giornata e ogni week end saranno caratterizzati da appuntamenti: Al Meni (18-19 giugno), lo spettacolo delle Frecce Tricolori (18 giugno), i concerti della Beach arena (dal 28 giugno al 20 agosto), Biglietti agli amici (28-30 giugno), la Notte Rosa (1-3 luglio), da giugno a settembre sarà una no-stop di proposte di ampio raggio. Proposte che avranno come scenario una città in movimento, città d’arte con sempre più offerte e città balneare che si propone con il meglio che sa offrire”.