Tennis, da sabato il Trofeo del Gelso di 4° femminile al Ct Venustas

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:15 - 27 Maggio 2022

Terzo appuntamento federale nella stagione agonistica del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina che da domani propone il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile. Sono 27 le giocatrici al via in questo appuntamento ormai tradizionale, le big sulla carta sono certamente la 4.1 Mirna Macchini, portacolori del Ct Cerri Cattolica, la 4.2 Maria Silvia Brighi (Ct Cesena) e le 4.3 Sabina Raschini (Ct Cerri), Giulia Sangiorgi (Ct Rimini), Patrizia Pritelli (Tc Coriano) e Maria Piccolo (Tc Viserba). Il torneo terrà banco per tutta la prossima settimana.

Il giudice arbitro è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.