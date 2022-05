Volley giovanile, l'Under 17 della Dinamo Bellaria terza in regione

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:13 - 27 Maggio 2022

La squadra Under 17 della Dinamo Bellaria.

Si è ufficialmente conclusa la stagione 2021/2022 per l’under 17 maschile della Dinamo Bellaria. Per loro, dopo la la sconfitta nelle final four contro Modena di domenica scorsa, un terzo posto e una stagione di grande crescita.

I ragazzi di Andrea Fortunati e Damiano Spiga, hanno infatti giocato 24 partite subendo solo due sconfitte e il secondo posto in regular season dietro l’Anderlini. L’under 17 si è fatta valere anche fuori regione, con la vittoria del torneo di Fano e con il quarto posto al Cornacchia Word Cup, per non parlare poi degli atleti convocati in nazionale, nelle selezioni regionali e territoriale nonché nelle selezioni di beach volley e quelli attenzionati da altre società.

Insomma, una grande stagione per questi atleti e per la Dinamo Pallavolo Bellaria, nella quale è mancata, purtroppo, solo la ciliegina di un titolo vinto. Rimane, comunque, il preziosissimo lavoro svolto da Andrea Fortunati e Damiano Spiga che ha permesso proprio a questi ragazzi di giocarsi tre finali regionali in due anni.