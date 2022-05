In bici verso la Valmarecchia e una visita al Cras, le iniziative di 'Gea l'estate del Rispetto'

Attualità

| 11:40 - 27 Maggio 2022

Prende il via questo weekend "GEA: l'estate del Rispetto", il progetto della Provincia di Rimini, presentato alla Darsena la scorsa settimana, che promuove una serie di iniziative per prevenire e contrastare la violenza di genere ed educare alla cultura del rispetto di tutti gli esseri viventi e della natura.



Sabato 28 maggio, insieme a Legambiente Valmarecchia, partendo alle ore 9:30 dalla piazza sull'acqua di Rimini (Ponte di Tiberio), si esplorerà in bicicletta una parte della Valmarecchia, fino all'altezza di Santarcangelo di Romagna. Durante l’escursione si faranno diverse tappe per parlare di alcune problematiche del territorio e per ammirare il fiume e il suo habitat. Per confermare la presenza, scrivere qui



Domenica 29 maggio sarà invece possibile visitare il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici), all'interno degli 11.000 mq dell'area per esplorare il percorso botanico "Officina Selvatica", le aree adibite alla cura degli animali nelle loro diverse fasi del recupero, le voliere, in cui osservare gli animali che aspettano di essere liberati e lo spazio volontari, in cui le persone sono intente all’alimentazione, alla cura e alla riabilitazione degli ospiti (cuccioli, pulli ed adulti). Per confermare la presenza, scrivere al Cras







Gli eventi, in caso di maltempo, potrebbero essere spostati, pertanto è consigliabile consultare le pagine social delle associazioni e quella delle Pari opportunità della Provincia di Rimini