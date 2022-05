Modifiche alla viabilità a Bellaria per gli eventi del weekend

Attualità

27 Maggio 2022

Bellaria Igea Marina si prepara a un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti, che porterà con sé alcune modifiche alla viabilità finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni.



Ai provvedimenti che interessano il cuore di Bellaria - a partire da via Ionio e via Romea - in concomitanza con la 30^ edizione de “La Borgata che danza” al via questa sera, si aggiungono anzitutto quelli definiti per consentire lo svolgimento della Maratonina dei Laghi, manifestazione di corsa su strada, nonché camminata aperta a tutti, organizzata per domani – sabato 28 maggio - dall’A.s.d. Dinamo Sport.



Per l’occasione, sarà in vigore la sospensione temporanea della circolazione dalle 19.30 alle 22.30, nelle strade toccate dall’evento sportivo, per il solo tempo di transito e comunque fino a cessate esigenze organizzative. Ritrovo e partenza previsti da piazzale Kennedy, per un percorso che si snoderà su gran parte del territorio comunale toccando i punti più caratteristici: a partire da porto canale, Isola dei Platani, Borgata Vecchia, centro di Igea Marina, Castello Benelli e Chiesa di Bordonchio, passando naturalmente dal Lago del Gelso.



Il giorno successivo – domenica 29 maggio - la città sarà inoltre teatro della competizione sportiva “Acquathlon B.I.M.”, organizzata dall’A.s.d. Team Elite Italia. Il provvedimento più rilevante che la manifestazione porta con sé è la chiusura totale al transito veicolare – con divieto di sosta ambo i lati - della via Pinzon, nel tratto compreso tra via Dei Mille e via Pertini, dalle ore 10.00 sino al termine dell’evento, previsto per le 14.00 circa.



Le ordinanze che disciplinano suddetti provvedimenti sono consultabili integralmente sul sito istituzionale .