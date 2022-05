Rimini, le opere di Berti esposte fino a sabato 28 maggio

Eventi

Rimini

| 11:02 - 27 Maggio 2022

Fabrizio Berti.

Finissage alla Galleria d’Arte Zamagni per la mostra di Fabrizio Berti, “Il mondo alla rovescia” visitabile fino a domani, sabato 28 maggio.



L'artista trentino espone il nuovo ciclo di lavori fedele al suo personale stile che lo contraddistingue nel panorama degli artisti emergenti. Un grande successo per questo eclettico e vivace artista sia nel mondo dell’arte e del collezionismo sia per l’affluenza di pubblico.



Le opere di Berti esposte alla Galleria Zamagni di Rimini sono il racconto entusiasmante di un percorso creativo bizzarro e irriverente caratterizzato dalla semplificazione lineare dei soggetti che, già icone e simboli, divengono, con la scelta stilistica dell'uso di colori vivaci stesi con campiture piatte e delimitati da un contorno nero dal tratto grafico, la metafora di un auspicato o immaginato processo di rinnovamento. Galleria Zamagni - Via Dante Alighieri 29/31 Rimini dalle 9 alle 12.45 e dalle 16 alle 19.45.



Biografia dell’Artista

Fabrizio Berti è nato a Trento il 6 gennaio 1983. Vive e lavora a Torcegno (TN).

Nel 2002 consegue il diploma in “Discipline delle Arti Visive” (Visual Art) presso l’Istituto d’Arte “A. Vittoria” a Trento.

Nel 2007 consegue il diploma in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti “G. B. Cignaroli” a Verona.

Da sempre amante dei fumetti e del linguaggio della Pop-Art da cui trae ispirazione, il suo stile espressivo unico nel suo genere, ha portato le sue opere a far parte di numerose collezioni private.