Ciclismo, per la Coppa della Pace uno speciale annullo postale

| 10:36 - 27 Maggio 2022

Lo speciale annullo filatelico.

Per un'edizione speciale la Coppa della Pace non poteva mancare l'annullo postale speciale, dedicato agli appassionati del ciclismo e ai filatelici.



Domenica 29 maggio presso la sede della Ditta F.lli Anelli di Sant'Ermete, in concomitanza con la 50° edizione della gara che è diventata una classica del ciclismo su strada internazionale dilettanti, Poste Italiane allestirà un ufficio postale temporaneo.



Dalle 12.45 alle 18.15, sarà possibile annullare, tramite il timbro postale dedicato all'evento, la cartolina celebrativa raffigurante il manifesto ufficiale della Coppa della Pace 2022, con la possibilità di scegliere tra 2 francobolli raffiguranti rispettivamente a Fausto Coppi e a Gino Bartali. Il servizio di annullo sarà gratuito mentre i valori bollati avranno il costo corrente per una spedizione standard di € 1,10. La cartolina, fino ad esaurimento scorte, sarà gratuita e disponibile presso l'ufficio postale temporaneo.



Appuntamento quindi a domenica 29 maggio per una domenica di ciclismo tutta da vivere.