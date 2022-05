Tennis, scatta il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14 al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 09:56 - 27 Maggio 2022

La squadra Under 10 del Ct Cicconetti.

Scatta sabato la lunga stagione organizzativa a livello federale del Circolo Tennis Cicconetti. E inizia con un torneo di notevole spessore tecnico, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile, valido per il circuito regionale (categoria B), il trofeo “Windtre Rimini”. Sono ben 122 gli iscritti nei sei tornei in programma, con larga rappresentanza dei giocatori della brillante scuola agonistica locale. Sono 17 i giocatori al via nei due tabelloni Under 10. Nell’Under 12 femminile guida il seeding la 4.3 locale Ayah Zaid Al Kilani, davanti alla 4.4 Sofia Baldani. Nell’Under 12 maschile (29 iscritti) i giocatori con miglior classifica sono il 4.1 Daniele Longo, il 4.2 Pietro Tombari ed il 4.3 Pietro Bonfè. Nell’Under 14 femminile le big sono la 4.2 Maria Bianca Bovara e la 4.3 Ayah Zaid Al Kilani, mentre nell’Under 14 maschile (28 al via) si dividono i favori del pronostico il 3.5 Andrea Fiocchi, il 4.1 Beniamino Savini ed il 4.2 Enea Carlotti. Il giudice arbitro è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.