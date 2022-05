Erbacce e verde non curato: la segnalazione in via Freud a Rimini Il malcontento di un nostro lettore

Attualità Rimini | 17:59 - 26 Maggio 2022 "Gaiofana, lavori di manutenzione al verde effettuati a macchia di leopardo, gli operai hanno dimenticato di ripulire le aiuole dei parcheggi, sovrastate dalle erbacce. I cespugli su via Freud inoltre invadono la carreggiata obbligando i veicoli a fermarsi quando si incrociano.

Un quartiere decisamente in abbandono.... Purtroppo!". É quanto segnala un nostro lettore,

segnalando una nuova area della città in cui emerge la necessità di una maggior manutenzione del verde.













< Articolo precedente