Riccione al voto: per Daniela Angelini arriva Conte

Attualità

Riccione

| 17:26 - 26 Maggio 2022

Sulla scena della campagna elettorale riccionese fa la sua apparizione l’ex premier Giuseppe Conte, che oggi (giovedì 26 maggio) è arrivato nella Perla Verde a sostegno della candidatura a sindaco di Daniela Angelini, sostenuta dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle. Il presidente pentastellato, accompagnato dal senatore Marco Croatti, ha ringraziato la consigliera Eleonora Ruggeri e il referente territoriale Daniele Tomassini per l’impegno profuso nella costruzione del progetto politico in vista delle elezioni 2022. Diversi i temi trattati da Conte nel suo intervento, dall’opportunità innescata dalla transizione energetica alla sostenibilità e al Pnrr che sta portando grandi e ambiziosi investimenti in Riviera. Sul fronte delle concessioni balneari, ha commentato, "mi dicono che proprio in questi minuti è stato raggiunto un accordo con tutte e forze di maggioranza: il Movimento 5 Stelle si è particolarmente battuto per avere una soluzione equilibrata". Soprattutto, ha aggiunto, "abbiamo dato un fortissimo contributo perchè fosse definita bene e chiaramente la partita degli indennizzi a favore dei balneari con criteri anche di premialità per i concessionari che, ovviamente, hanno investito, hanno un avviamento commerciale, hanno offerto tutta a loro professionalità".