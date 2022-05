Chiede una mano per sbloccare la tapparella, la aggredisce e la palpeggia: condannato

Cronaca

Rimini

| 16:58 - 26 Maggio 2022

Una pattuglia della polizia nel centro storico di Rimini, foto di repertorio.



É stato condannato a quattro anni di reclusione un 41enne riminese che un anno fa (mercoledì 26 maggio 2021) cercò di violentare una 19enne, attirata in casa con una scusa. L'uomo, difeso dall'avvocato Flavio Moscatt, ha risarcito la vittima di sua iniziativa e si trova ora agli arresti domiciliari in una comunità di recupero del centro Italia, dove ha avviato un percorso di uscita dalla tossicodipendenza. Presto inizierà anche a frequentare un corso in un centro antiviolenza a favore degli uomini maltrattanti.



Il 41enne era a processo per violenza sessuale aggravata dall'uso dell'arma e lesioni personali: la Procura aveva chiesto condanna a 8 anni di reclusione.



Quel giorno di un anno fa l'imputato si trovava in casa da solo, la moglie era assente, ed entrò in azione sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Chiese a una 19enne, che stava passeggiando in strada, di dargli una mano a sistemare una serranda, avendo difficoltà per un problema fisico. Una volta dentro all'appartamento la palpeggiò, brandendo un coltello e ferendola con dei morsi. La ragazza riuscì a reagire e le sue urla richiamarono l'attenzione di un vicino, che vide sul balcone un momento della colluttazione, con il 41enne sopra la giovane, il coltello tra i denti. La 19enne riuscì a dsarmarlo e a liberarsi,

trovando riparo nella casa del vicino dell'aggressore e portando con sé il coltello, poi sequestrato dalla Polizia. Il 41enne fu arrestato mentre si trovava in camera da letto, intento ad ascoltare materiale audio con le cuffiette.