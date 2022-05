Calcio RSM, Murata: la nuova vita dell'ex bomber Manuel Marani

Sport

Repubblica San Marino

| 16:44 - 26 Maggio 2022

Manuel Marani (a destra), ex bombe e Nazionale, con il dirigente Fulvio Simoncini.

Una figura dirigenziale nuova per il Murata, società storica del campionato sammarinese. Si tratta di Manuel Marani, classe 1984, ex calciatore – attaccante, seconda punta – 33 presenze e due reti nella Nazionale allora guidata da Giampaolo Mazza: contro l’Irlanda (7 febbraio 2007) realizzò la rete del momentaneo 1-1 prima che Stephen Ireland segnasse il definitivo 2-1, nel recupero, impedendo a San Marino di ottenere il primo punto nelle qualificazioni europee (rimandato al pari interno con l'Estonia del 15 novembre 2014). Il bis nell'amichevole del 14 agosto 2012 con Malta finita 2-3. Marani è il secondo giocatore sammarinese di sempre a segnare più di un gol con la Nazionale dopo Andy Selva (8). “I due gol in Nazionale sono stata la soddisfazione più grande - ammette - andare in rete a livello europeo non è mai facile”.

In Italia, invece, Marani ha militato in Eccellenza con Dozzese, Del Conca, Sammaurese, Savignanese, ha vinto il campionato a Riccione mentre in D ha vestito le maglie sempre di Riccione, Russi e Massa Lombarda e un anno è stato nella Primavera del Verona.

Con il Tre Penne ha partecipato alla Champions, con il Murata ha conquistato tre scudetti e tre Coppe Titano. A 28 anni, ai tempi della serie D a Riccione, è stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo per una artrosi all’anca.



Manuel Marani, lei è titolare del Rainbow Sushi di San Marino insieme a due soci. Perché questo ritorno al calcio?

“Per la grande passione per il calcio e per il Murata, il club in cui sono cresciuto: sono stato tesserato per 19 anni. Sarò il dirigente accompagnatore: vivrò il gruppo, seguirò le vicende del club da vicino e cercherò di imparare per aiutare la società a crescere e magari a tornare ai livelli di un tempo. Sono a disposizione degli amici dirigenti. Per me una esperienza affascinante e che in futuro potrebbe tornarmi utile”.