Prestito: quali tipologie esistono

27 Maggio 2022

A chiunque potrebbe capitare di trovarsi nella situazione di dover chiedere un prestito per acquistare un bene o un servizio che non sarebbe in grado di pagare in una sola rata, ma di non sapere quale scegliere.

Le tipologie di prestito sono numerose e si differenziano fra loro per le modalità di restituzione, la somma massima concessa, le tempistiche di emissione, i soggetti a cui sono rivolti, le garanzie richieste e via dicendo. Oggi richiedere un prestito e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze è molto più semplice, in quanto diversi istituti finanziari danno la possibilità di richiedere il prestito online comodamente da casa.

Il prestito finalizzato è la scelta ideale pere non vuole o non può pagarlo in un'unica rata. Chiedendo un prestito finalizzato, non si riceverà denaro dalla finanziaria, come avviene invece con il prestito personale e, più in generale, con tutti i tipi di prestito non finalizzati, ma si potrà entrare subito in possesso del bene di proprio interesse. Il denaro andrà infatti al venditore, mentre il richiedente potrà rimborsare il prestito in comode rate mensili.





A differenza di quello finalizzato, il prestito personale non è vincolato all'acquisto di un bene o di un servizio specifici. Il richiedente riceverà in questo caso il denaro sul proprio conto corrente e lo potrà spendere come meglio crede.La somma massima concessa con il prestito personale varia in base all'istituto di credito scelto e alle garanzie offerte, ma solitamente non supera i. Il rimborso andrà effettuato secondo le modalità e le tempistiche stabilite al momento dell'accettazione del contratto.





Chi ha bisogno di cifre contenute in tempi rapidi può ricorrere al prestito immediato. A differenza dei prestiti tradizionali, questo permette di ricevere il denaro entro lesuccessive alla richiesta.





La cessione del quinto è un tipo di prestito non finalizzato regolamentato dalla legge 180/50 e successive modifiche. Inizialmente destinato solo ai lavoratori dipendenti, è stato successivamente esteso anche ai pensionati. La caratteristica principale di questo tipo di prestito riguarda il fatto che le rate mensili non possano essere superiori al; il pagamento delle rate viene inoltre effettuato tramite trattenuta diretta sul cedolino della pensione o sulla busta paga.





Chi ha debiti con più creditori può richiedere il prestito di consolidamento il quale consente die di trovarsi a dover restituire il denaro a una sola finanziaria.





Chi ha più di 60 anni e un immobile di proprietà può accedere a questo interessante prestito che prevede un'ipoteca sulla casa, ma. Il prestito dovrà essere saldato solo alla morte del richiedente da parte degli eredi, i quali potranno decidere di far mettere l'immobile in vendita oppure di saldare il debito di tasca propria.