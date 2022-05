Ciclismo: a Gradara tappa d'arrivo della "Strade Bianche di Romagna Under 23"

Sport

Gradara

| 15:56 - 26 Maggio 2022

La gara rientra nel ricco calendario di eventi sportivi ExtraGiro.

Sabato 28 maggio, Gradara sarà tappa di arrivo del circuito delle “Strade Bianche di Romagna under 23”, l’evento ciclistico organizzato da “ExtraGiro”, gruppo coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini. Dopo la partenza da San Clemente di Rimini, il percorso (lungo 155, 8 km), attraverserà diversi comuni dell’entroterra fino ad arrivare al castello di Gradara.



“Siamo molto orgogliosi di ospitare nel nostro Comune l’arrivo di tappa di questa competizione - afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Thomas Lenti - .Lo sport ha il merito di diffondere valori come la solidarietà, il rispetto, l’aggregazione nel segno della passione e della sana competitività. È dunque importante patrocinare eventi sportivi come le “Strade Bianche di Romagna under 23”. Il percorso – continua Lenti - è molto suggestivo perché si sviluppa lungo un tragitto panoramico sulle colline dell’entroterra dalle quali si può ammirare parte della costa romagnola; in particolare nel nostro territorio passerà per via Tavullia e via Pontirone, per poi proseguire in via Erba con un ultimo strappo in salita fino al Castello di Gradara”.



La gara rientra nel ricco calendario di eventi sportivi ExtraGiro; tra questi anche l’attesissimo Giro d’Italia Giovani Under 23 (11-18 giugno), che vedrà partecipe ancora una volta Gradara come città di partenza della prima tappa nella giornata di sabato 11 giugno.



Informazioni sulle restrizioni alla circolazione nel Comune di Gradara previste per sabato 28 in occasione dell'arrivo della gara ciclistica "Strade Bianche di Romagna": divieto di sosta da zona Piazza Mercato (esclusa) a tutto il centro storico dalle 6 alle 18; divieto di transito stesse vie dalle 15.00 alle 18.00 e comunque fino al termine della manifestazione.



Per informazioni sulla gara: https://www.extragiro.it/strade-bianche-di-romagna-under-23-2022/