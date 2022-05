Rinforzi estivi, in arrivo il doppio del personale rispetto al 2021. Il plauso del Sap

Attualità

Rimini

| 15:53 - 26 Maggio 2022

Roberto Mazzini, segretario provincia di Rimini del Sindacato Autonomo di Polizia.



Soddisfazione del Sindacato Autonomo di Polizia per il contingente di rinforzi atteso in estate per integrare gli organici di Carabinieri, Polizia e FInanza. "Il doppio dell'anno scorso, il segnale di attenzione che ci attendavamo", commenta il segretario provinciale Roberto Mazzini. "Saranno 75 gli operatori destinati al rinforzo della Questura e per le esigenze di Bellaria e Riccione, inoltre sono previste altre 8 unità tra Polizia Ferroviaria e Polizia Stradale. Arriveranno nella prima quindicina di luglio e si tratterranno fino a fine agosto", evidenzia.



"La stagione estiva è alle porte, si inizia a parlare di sicurezza del territorio. Il SAP ha iniziato da tempo a sensibilizzare la politica e l’amministrazione della Pubblica Sicurezza sulle grandi difficoltà patite dall’apparato della sicurezza e quindi da tutto il territorio, negli anni passati, sulla necessità di rivedere gli invii di personale e soprattutto l’apertura dei punti di appoggio a Bellaria e Riccione. Grande l’impegno dei Questori al fine di far recepire le gravose necessità, e proficuo il lavoro delle ultime settimane del Questore Lavezzaro ai primi accenni di difficoltà sul territorio", continua Mazzini.



Il Sap proseguirà la propria attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica "al fine di allungare il periodo di permanenza degli operatori di rinforzo e confidando in una definitiva nuova valutazione delle necessità di questo stupendo territorio votato al turismo". "Continueremo a chiedere per gli anni a venire un graduale aumento del personale", chiosa la nota di Mazzini.