Cena in terrazzo: ecco alcuni consigli su come renderla un’esperienza unica

| 08:51 - 27 Maggio 2022

Una cena all'aperto.

Tra primavera ed estate, col caldo che avanza e il sole che scalda le giornate, a volte si sente un po’ la mancanza del fresco clima appena passato. Se a casa si dispone di una terrazza, la sera diviene un momento perfetto per godersi un po’ il fresco e magari un po’ di vento delicato, ideale per una cena sotto la luce delle stelle.

In queste occasioni la giusta illuminazione è fondamentale allo scopo di far risaltare lo spazio aperto a nostra disposizione: una luce soffusa renderà l’atmosfera ancora più magica e piacevole. Perfette per questo fine, sono le catene luminose, in grado di trasformare l’ambiente e renderlo caldo e accogliente, valorizzando così i contorni dello spazio che racchiuderà la cena e donando un tocco di classe ed eleganza.

Tuttavia, per evitare imprevisti, risulta necessario reperire l’illuminazione preso fornitori specializzati nel settore, così da avere la certezza di acquistare accessori di qualità, come le catene luminose luminalpark, disponibili in varie misure e lunghezze.



Più verde, più vita



Le piante sono da sempre un adorno ricercato e d’effetto, fino a divenire espressione di ciò che si ama e in cui ci si rispecchia. Ne esistono di vari tipi e con diverse necessità di cura: le piante grasse sono più adatte a chi non sente di avere una particolare predisposizione per il giardinaggio, oppure perfette per chi ama questa particolare tipologia di piante.

Sono sempre una decorazione efficace, tanto quanto le loro sorelle dalle composizioni più floreali, che donano colore e spesso anche un ottimo profumo a tutto l’ambiente, con sfumature più decise o più delicate. Vi sono anche le piante rampicanti, ottime per decorare le pareti e i pergolati in legno, che accostate a piante in vaso dalle foglie grandi creano un ambiente ricco di classe ed eleganza.

Un’altra idea molto originale può essere quella di unire le catene luminose, magari dalle luci piccole, con delle piante, nascondendole dietro le foglie, in modo da creare un meraviglioso effetto di luci e ombre dai differenti colori ed estremamente romantico.

Inoltre, alcuni tipi di fiori possono essere utilizzati come repellenti naturali per diversi insetti, tra cui le fastidiosissime zanzare, che d’estate si risvegliano e rischiano di infastidire le serate all’aperto se non ci si protegge con zampironi e altri rimedi.



Decorazione della tavola



Una cosa che non può di certo mancare in una cena è la tavola, la quale può divenire un’altra grande espressione di originalità e distinzione, nonché espressione del nostro personale gusto estetico; questo è possibile attraverso la scelta delle stoviglie.

Per creare l’effetto migliore è importate cercare di creare combinazioni di stili e colori vincenti: il classico contrasto bianco e nero è sempre un ottimo punto di partenza, ma ultimamente la moda sta portando in primo piano altri tipi di accostamenti, come vari colori e una base più scura.

Un altro ottimo oggetto per personalizzare le proprie cene sono le tovagliette singole: si possono personalizzare, usandone di tipo diverso per ogni invitato; sono più comode delle tovaglie classiche e di solito di materiali anche più facili da pulire, perciò più pratiche in caso di molti invitati o di poco tempo a disposizione per pulire.

Per decorare la tavola si possono utilizzare anche delle composizioni floreali – come centrotavola unico o più composizioni di misure ridotte sparse per la tavola o ancora con un fiore diverso per ogni posto per esaltare l’unicità di ogni individuo e rispecchiare ciò che significano per noi – che doneranno colore e si accosteranno bene all’ambiente circostante, donando delicatezza e continuità all’ambiente esterno del terrazzo.