Meteo: ribaltone nel weekend, rovesci in arrivo sul riminese

Attualità

Rimini

| 15:37 - 26 Maggio 2022

Foto Stiv Gentili.





Domani (Venerdì 27 maggio) nuvoloso e qualche sporadico rovescio sull'Appennino. Sabato (28 maggio) in peggioramento tra pomeriggio e sera. Domenica (29 maggio) calo termico di 6/8°C rispetto alla giornata precedente e rovesci di pioggia, specie tra notte e mattino. Venticello fresco da Nord-Est.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 26/05/2022 ore 15:20





Venerdì 27 maggio 2022



Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso per tutto l’arco del giorno, con parziali schiarite tra seconda parte del pomeriggio e sera lungo la costa.



Precipitazioni: assenti su costa e collina, sporadiche in forma di rovescio nel pomeriggio a ridosso dell’Appennino.



Temperature: minime comprese tra +16°C e +19°C, massime comprese tra +24°C e +28°C.



Venti: deboli dai quadranti orientali.



Mare: quasi calmo al mattino, poco mosso nel pomeriggio.



Attendibilità: alta.





Sabato 28 maggio 2022



Stato del cielo: poco nuvoloso in mattinata, con nuvolosità in graduale aumento col passare delle ore. Nuvoloso nel pomeriggio, specie a ridosso dei monti, molto nuvoloso ovunque in serata.



Precipitazioni: assenti al mattino. Acquazzoni pomeridiani a ridosso dell’entroterra riminese, asciutto su collina e costa. Serata nel complesso stabile, con probabilità di pioggia in aumento a ridosso della mezzanotte.



Temperature: minime comprese fra +14°C e +19°C, massime comprese fra +23°C e +27°C.



Venti: in progressivo rinforzo da Est/Nord-Est, con raffiche moderate tra pomeriggio e sera.



Mare: mosso, localmente molto mosso al largo.



Attendibilità: medio-alta.





Domenica 29 maggio 2022



Stato del cielo: coperto al mattino, molto nuvoloso nel pomeriggio, nuvoloso in serata.



Precipitazioni: a carattere di rovescio tra notte e mattino. Lento miglioramento a partire dal pomeriggio, con residue precipitazioni a ridosso dei rilievi. Serata stabile.



Temperature: minime comprese tra +10°C e +15°C, massime comprese tra +14°C e +19°C.



Venti: deboli-moderati da Est/Nord-Est, in attenuazione dalla sera.



Mare: molto mosso tra notte e primo mattino, poi mosso.



Attendibilità: media.



Linea di tendenza: il mese di maggio si conclude all’insegna di tempo in prevalenza stabile, seppur con un sensibile calo termico rispetto alla settimana precedente. Le giornate di lunedì 30 e martedì 31 maggio trascorreranno infatti all’insegna di minime comprese tra +9°C e +15°C e valori massimi non superiori a +23°C/+25°C. Nuova fiammata dell’Anticiclone sub-tropicale prevista per l’inizio del mese di giugno, con termometri in nuova rapida ascesa.



QUI i dettagli per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram