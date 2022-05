Piscina a San Marino: scatta l'orario estivo per l'ingresso al pubblico

Sport

Repubblica San Marino

| 15:31 - 26 Maggio 2022

Piscina del Multiventi.

Dal 6 giugno 2022 entrerà in vigore l’orario estivo per l’ingresso al pubblico nella piscina del Multieventi Sport Domus. Dal lunedì al venerdì si potrà accedere al ‘nuoto libero’ dalle 9:00 alle 19:30 (con uscita spogliatoio entro le ore 20:00). Il sabato e la domenica, invece, la piscina resterà chiusa al pubblico. L’orario estivo sarà in vigore fino al 18 settembre 2022.

Si avvisa inoltre che dal 1° agosto al 4 settembre l’intera struttura sarà chiusa per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.