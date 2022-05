Baseball, San Marino: tripla sfida al Nettuno

Sport

Repubblica San Marino

| 15:18 - 26 Maggio 2022

Quevedo.

Non un avversario banale. Non un impianto banale. Il San Marino Baseball viaggia verso lo Steno Borghese, dove domani (20.30) e sabato (15.30 e 20.30) affronterà il Nettuno 1945 per il secondo appuntamento con la Poule Scudetto. I padroni di casa saranno al debutto, mentre i Titani sono a quota 1 vinta e 2 perse dopo il trittico col Cariparma.



Il tutto qualche giorno dopo la giornata dedicata all’amichevole con la Nazionale allo stadio di Serravalle.



Doriano Bindi, che tipo di appuntamento è stato?

“Una bellissima giornata, un buon allenamento per entrambe le squadre e sono state ottime anche le iniziative che hanno coinvolto i bambini prima in campo e poi a farsi firmare autografi”



Ora si torna al campionato, l’avversario è il Nettuno 1945…

“Squadra pericolosa che ha cambiato tanto. Conosciamo bene gli italiani ma non tutta la squadra per intero, verificheremo dal vivo. Sicuramente sono partite importanti anche se siamo all’inizio, anche loro hanno l’obiettivo di centrare uno dei primi due posti”



Come sta la squadra?

“Bene, non ci sono acciacchi particolari e siamo pronti a dare il massimo in queste tre gare”



Quale sarà la rotazione dei pitcher?

“Partirà prima Quevedo, poi sarà la volta di Quattrini. Per la terza ci ragioneremo su valutando anche l’impiego dei lanciatori fin lì”