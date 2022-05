Cani malnutriti e stipati in box troppo piccoli: 33 quelli sequestrati nel 2021 a Rimini

Attualità

Rimini

| 15:16 - 26 Maggio 2022

Foto di repertorio.





Nel 2021 sono stati 33 i cani sequestrati per cause legate alle condizioni di mantenimento degli animali: box troppo stretti, problematiche legate all’alimentazione, oppure anche semplicemente quando non vengono rispettate le esigenze del cane, chiuso in casa e non portato fuori con la frequenza necessaria. Nel 2022 i sequestri sono stati finora due. Gli animali, sequestrati dagli organi di polizia o dall'Ausl, vengono affidati al canile Stefano Cerni, che deve provvedere alla loro custodia e cura, con i costi a carico della struttura (solo in un secondo momento, con tempi lunghi, vengono richiesti ai responsabili). Sono lunghi anche i tempi di un'adozione: il percorso, nel caso di una procedura di sequestro, è più complicata, perché prevede un affido temporaneo, in attesa dei termini previsti dal periodo imposto dagli atti.



“La tutela degli animali è prevista da una specifica normativa regionale e da un regolamento Comunale che promuove e disciplina la loro tutela condannando qualsiasi atto di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono per favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente", ricorda l'assessore Francesca Mattei, che evidenzia: "è importante pensare prima di prendere un animale in adozione perché deve essere una scelta responsabile e consapevole". L'assessore ricorda anche "che i proprietari di cani devono provvedere all’iscrizione del proprio animale presso l’Anagrafe Canina e comunicare all’ufficio tutte le successive variazioni (cambio di proprietà e di residenza, decesso o eventuale smarrimento del proprio cane). Anche l’applicazione dei microchip, obbligatoria dal 2016, può essere effettuata solo da veterinari accreditati presso la Regione Emilia-Romagna”.



ADOZIONI Il Canile Comunale "Stefano Cerni” invita i cittadini interessati a conoscere i cani ospiti che attendono di essere scelti per un adozione responsabile da un nuovo padrone. Alcuni di essi provengo anche da sequestri e possono - con la procedura prevista - essere presi in affido per una successiva adozione. Si tratta di cani dolcissimi, un po timidi e curiosi come ad esempio i 5 giovani meticci di taglia media Ariel, Chiara, Fedez, Semola e Leo, che pur provenendo da situazioni difficili sono stati rieducati e sono pronti a far parte di una nuova famiglia. Il canile Stefano Cerni ricorda a questo scopo l’appuntamento di domenica 29 maggio a Cattolica dove si svolgerà la “passeggiata a 4 zampe”, una delle tante occasioni organizzate per conoscere gli ospiti della struttura del Comune di Rimini.