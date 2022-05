Giovani specializzati in rapine sul treno tra Rimini e Forlì arrestati, erano fuggiti in Francia

Cronaca

Forlì

| 15:06 - 26 Maggio 2022

Foto di repertorio.



E' finita la fuga dei due giovani rapinatori di origine marocchina che la notte del 4 giugno 2021 misero a segno in poche ore otto rapine a Cesena a danno di passanti. Alle vittime, colte di sorpresa durante la notte e minacciate con un coltello, erano stati sottratti preziosi e portafogli. Le indagini della polizia hanno permesso di appurare che i due giovani, oltre ad avere precedenti per aver commesso furti e rapine bordo treno nel tratto compreso tra Rimini e Forlì, il 5 giugno, sapendo che gli investigatori li avevano già individuati grazie alle testimonianze e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, erano fuggiti in Francia, godendo del supporto di complici per essere accompagnati alla frontiera.



Le ricerche in ambito internazionale subito attivate hanno portato già il 13 agosto 2021, a fermare da parte della polizia francese, a Modane, uno dei due. Riammesso in Italia in base agli accordi di Chambery, è stato arrestato al varco di frontiera di Bardonecchia e rinchiuso nel carcere di Torino. Il complice, invece, nel frattempo si era spostato in Olanda, dove aveva presentato una richiesta di protezione internazionale. Tuttavia, a distanza di tempo, dopo essersi volontariamente sottratto alla giustizia, ha deciso di affrontare le proprie responsabilità e si è costituito la sera del 23 maggio scorso alla stazione dei Carabinieri di Forlì Centro. Dopo le operazioni di identificazione, il giovane è stato portato nel carcere cittadino.