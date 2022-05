Il coro dell'opera di Kiev a Montegridolfo. E il vicesindaco scrive a Zelensky

Attualità

Montegridolfo

| 14:58 - 26 Maggio 2022

Il Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev.



Si svolgerà sabato 28 maggio alle 21.00 presso il Santuario della Beata Vergine delle Grazie a Trebbio di Montegridolfo, un evento unico per la provincia di Rimini: il concerto del Coro del Teatro Nazionale dell’Opera di Kiev.



Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, dall’inizio di aprile, una consistente parte della compagine lirica del Teatro Accademico Nazionale dell’Opera e del Balletto dell’Ucraina “Taras Shevchenko” -questa la denominazione per esteso- si trova a Ravenna. Con una difficile operazione di solidarietà, grazie anche all’interessamento della presidente onoraria del Ravennafestival Cristina Mazzavillani Muti, i coristi ucraini sono giunti nella città bizantina. Attraverso dei rapporti diretti dell’Assessorato alla Cultura di Montegridolfo, questi grandi artisti arrivano ora in Valconca, con uno straordinario concerto lirico che spazia da brani sacri, alle celebri arie del melodramma italiano e ai canti della tradizione religiosa e popolare ucraina.



“L’evento, sviluppato a seguito del conflitto bellico tra Russia e Ucraina, sarà uno spettacolo di grande spessore culturale in cui il nostro piccolo Comune di 1.000 abitanti, ha voluto impegnarsi – ha spiegato il Sindaco di Montegridolfo Lorenzo Grilli. – Con questa iniziativa il Comune di Montegridolfo, attraverso l’Assessorato alla Cultura che ha interamente organizzato il concerto, ha voluto dare l’opportunità di tornare ad esibirsi a professionisti di alto valore. La proposta nasce per restituire dignità ad artisti che oggi sono costretti ad essere lontani dal loro paese d’origine –l’Ucraina–, ospiti in Italia a Ravenna, in attesa degli sviluppi del conflitto bellico. Voglio ufficialmente ringraziare i membri del Coro del Teatro dell’Opera Nazionale di Kiev –prosegue il Sindaco– perché l’aver accolto il nostro invito dimostra la loro grande passione verso l’arte e il loro coraggio, la voglia di mostrare, con la loro voce, l’orgoglio delle cultura del popolo ucraino e che vediamo ogni giorno nelle immagini mostrate dai telegiornali che, quasi in diretta, quasi da spettatori di un film che non avremmo voluto vedere, ci mostrano cosa voglia dire essere invasi da una superpotenza militare. Spero che la cultura umana prevalga sul barbaro sentimento dei guerrafondai e spero che la voce del Coro possa partire qui da Montegridolfo (località di provincia) e arrivare molto lontano, per sensibilizzare gli animi dei gerarchi che oggi hanno un ruolo determinante sull’esito di questa guerra.”



Marco Musmeci, Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Montegridolfo e artefice di questo evento, sottolinea l’importanza del concerto. “Non è solo l’inizio della terza edizione del Festival musicale di Montegridolfo, ma nell’anno del ventennale del Museo della Linea dei Goti e purtroppo a causa della guerra in Ucraina, la cultura vuole dimostrare di essere un veicolo per la pace”.



Alcune settimane fa Musmeci aveva scritto in una lettera indirizzata al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: “Il nostro è un piccolo Comune, tuttavia qui, c’è un museo che testimonia la storia della seconda guerra mondiale; io dico sempre che esso è nato per trasmettere i valori della libertà della democrazia, dell’uguaglianza e soprattutto, della pace. Quello che il popolo ucraino sta vivendo non può lasciare indifferente l’umanità. Vorrei esprimere a lei e al suo popolo la solidarietà di tante persone che mi stanno vicino. Un giorno quando sarà tornata la pace, vorrei invitarla qui per testimoniare con le sue parole le atrocità della guerra. Spero che quel giorno non sia lontano, perché sarà un giorno di pace”.



Quale primo esito di queste relazioni c’è il concerto del Coro di Kiev a Montegridolfo, con un programma che unirà le espressioni liriche più celebri del repertorio italiano ed ucraino, in un abbraccio di amicizia e di pace delle genti.



Il concerto è organizzato con la collaborazione dell’Unità Pastorale “La Trasfigurazione” – Parrocchia della Beata Vergine di Trebbio. L’ingresso è gratuito.