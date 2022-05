Un'estate "Fuori dal Comune": la terza edizione a S.Giovanni in Marignano

Eventi

| 14:34 - 26 Maggio 2022

Estate fuori dal comune 2022.

L’estate marignanese si annuncia carica di sorprese ed appuntamenti imperdibili.

Oltre al grande ritorno de “La Notte delle Streghe” in programma dal 23 al 26 giugno, arriva anche la terza edizione di Estate fuori dal Comune, la rassegna di eventi all’aperto organizzata da APS Pro Loco San Giovanni in Marignano e patrocinata dal Comune, che animerà le serate estive di San Giovanni da maggio a settembre.



Confermata la formula delle edizioni precedenti che ha riscosso grande successo: la rassegna comprenderà infatti appuntamenti di teatro, cinema, cultura e puro divertimento.



Luglio sarà il mese dedicato al teatro (con un’anteprima nel mese di maggio) e alla letteratura, con quattro appuntamenti a cura del Teatro Europeo Plautino e la serata “San Giovanni in Marignano Città della Poesia” con la direzione artistica di Luca Nicoletti che, per la sua 6° edizione, dedicherà anche uno spazio al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Tre gli appuntamenti di Itinerari Letterari, rassegna a cura di Rapsodia Eventi, il primo dei quali si svolgerà in occasione de “La Notte Rosa” domenica 3 luglio con un evento speciale tra musica e letteratura dedicato alla grandissima Mina.



Il mese di luglio si chiuderà con due serate di puro divertimento: una a cura di Studio Danza Il Castello e l’altra con un evento davvero atteso. E’ infatti in programma il 30 luglio la quarta edizione de “La Notte de Talenti” che vede in competizione vari talentuosi e simpatici concorrenti alla conquista dell’ambito trofeo che, come ogni anno, sarà opera di un artista locale.



Si proseguirà poi ad agosto con un mese di cinema: ogni mercoledì è in programma una rassegna cinematografica dedicata al ricordo di Vittorio Gassman, nel centenario della nascita, ma anche alla recente scomparsa della grande Monica Vitti, insieme ad alcuni titoli per i più piccoli.



Settembre si apre con “RespirArte. Incursioni artistiche nel Borgo”, un evento tutto nuovo. La serata del 3 settembre vedrà infatti i vicoli del centro storico animarsi di performance artistiche accompagnate dal suono del disco armonico e riempirsi così di magiche atmosfere. A fine mese poi arriva il “Capodanno del Vino e Palio della Pigiatura”.



Tutti gli spettacoli si svolgeranno in Arena Spettacoli in Largo Fosso del Pallone, mentre il centro storico sarà la cornice dei “Giovedì nel Borgo”. Per tutta l’estate Pro Loco organizzerà infatti, ogni giovedì sera, visite guidate del centro storico e dei principali monumenti accompagnando i turisti delle vicine località balneari. Piazza Silvagni sarà poi animata dall’allegro e variopinto Mercatino dei Bambini (da metà luglio a fine agosto).



“Sarà veramente un “Estate fuori dal Comune” – afferma Barbara Mariani Presidente Pro Loco – grazie a tante proposte a cura dei nostri volontari e della collaborazione con diverse realtà marignanesi come Teatro Europeo Plautino e RegnodiFuori. Una splendida occasione per onorare i 30 anni di attività della nostra Associazione. Il calendario è ancora in elaborazione per cui potrebbero arrivare nuove sorprese”.



Afferma l’Amministrazione comunale: “E’ un grande orgoglio vedere l’impegno di Associazioni e volontari nel rendere il nostro borgo attivo e vivo tutto l’anno con proposte di qualità ed adatte a tutte le età. Sarà sicuramente un’estate indimenticabile a cui invitiamo i nostri cittadini e i visitatori, perché San Giovanni saprà sicuramente emozionare offrendo esperienze culturali e d'intrattenimento di qualità”.