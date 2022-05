"La Borgata che danza": ecco il programma della 30esima edizione

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 14:24 - 26 Maggio 2022

Ballerini Ucraini.

La città di Bellaria Igea Marina è pronta a festeggiare i trent’anni dello storico Festival “La Borgata che danza” che si svolgerà quest’ultimo weekend di maggio, da venerdì 27 a domenica 29, presso il quartiere della Borgata Vecchia.



La manifestazione è promossa dal Comune di Bellaria Igea Marina, sotto la Direzione artistica di Gualtiero Gori; l’organizzazione dell’Accademia InArte ed il Centro Culturale "Vittorio Belli" - Arte, Musica e Ambiente, con la collaborazione di Fondazione Verdeblu e Comitato Borgata Vecchia. L’unione di queste realtà ha creato un proficuo rapporto di sinergia portando ad un’evoluzione dello storico Festival: alla tradizione si sono accostati infatti numerosi elementi innovativi ampliando così l’offerta. Tanti ospiti saranno presenti, tra musicisti, cantori, ballerini, poeti sia del territorio che provenienti anche da altre zone.



Quest’anno inoltre “La Borgata che danza” accoglierà un ospite speciale: il corpo di ballo della Filarmonica di Cherkasy con otto ballerini ucraini che si esibiranno presso il Palco principale di Via Romea e in più punti della Borgata. I ballerini ucraini sono stati fortemente voluti dall’Amministrazione Comunale e Fondazione Verdeblu e sono arrivati in Italia anche grazie alla generosa raccolta fondi di “Starcon Italia,” evento svoltosi lo scorso fine settimana a Bellaria Igea Marina.



A partire dalle ore 19.00 di venerdì 27, il quartiere della Borgata si animerà con Bim2040: incontri organizzati dal Comune di Bellaria Igea Marina, dedicati al Piano Strategico con workshop, street food de “I cugini di Romagna” e dj set “One Sax One Dj” con Luca Quadrelli e Teo Mandrelli; un momento aggregativo, di riflessione e condivisione, aperto a tutta la cittadinanza, per ragionare sul futuro ed i progetti della città.



A seguire il Festival “La Borgata che danza” inaugurerà alle ore 21.00 con un’Anteprima intitolata “Impressioni e riflessi sul Trentennale del Festival” alla quale interverranno il Sindaco Filippo Giorgetti, l’Assessore alla Cultura Michele Neri, il Direttore Artistico Gualtiero Gori; insieme a loro Ilaria Mazzotti, Presidente Accademia InArte e Responsabile del Centro Culturale “Vittorio Belli” - Arte Musica Ambiente; Paolo Borghesi, Presidente di Fondazione Verdeblu e Bramante Vasini, Presidente Comitato Borgata Vecchia.



Successivamente la festa inizierà con il Concerto d’apertura “Una sera all’osteria” insieme ad Adriano Barberini e la partecipazione dell’Uva Grisa. “La magica notte delle fisarmoniche” concluderà la prima serata del Festival con i fisarmonicisti Loretta Davalle, Massimo Fabiani, Giordano Giannarelli, Lorenzo Laricchia, Sante Paladini, Fabio Pozzi, Patrik Sbrighi, Claudio Vanedola. Alla ritmica Raffaele Calboli, Luca Piva e Ezio Tozzi.



“La Borgata che danza” rappresenta sin dal 1993, un importante appuntamento culturale volto a creare forti momenti di socializzazione nella vita del paese, in un contesto ideale per esprimere forme, linguaggi ed i diversi vissuti popolari. Attraverso “La Borgata che danza” si riporta inoltre alla luce anche la storicità del luogo, aprendo gli spazi domestici dei cortili interni dove per l’occasione vengono allestite le osterie tradizionali romagnole “da Marascòun” e “da Guiròin” curate dal Comitato Borgata Vecchia. Novità di quest’anno è la proposta gastronomica della “Piazzetta delle Minestre” con food truck curati dal ristornate Arquebuse, La Bottega e Pasta Fresca, il Foro Caffè e Cucina di Forlì; la “Via della birra” con gli stand di birre

tedesche artigianali; i nuovi menù proposti dal ristorantino L’insolito Posto ed il pranzo domenicale insieme ai canti e musiche estemporanee di alcuni cantori e suonatori presenti al festival - presso Il Ristorante Albergo Hotel Pozzi in via Gradara 9 (su prenotazione al tel. 3315032528).



I suonatori del Festival si esibiranno anche con i GIROTONDO: musiche di strada, nelle contrade e nelle osterie a partire dalle ore 20.00. Sabato 28: “La Compagnia Viva el Ball!”, Simone “Garbèn” Morotti, “I suonatori della Valle del Savena”, “Nicolò Quercia”, “La Vaporiera”, “Alibanda”, “J’Amis d’Albiàn”.



Domenica 29: “J’Amis d’Albiàn”, “La Compagnia Viva el Ball!”, “Simone “Garbèn” Morotti”, “Lorenz Trio”, “La Carampana”, “L’Uva Grisa”, “Duo Francesco Cavuoto e Cesare Groccia”, “Musicanti d’la Bása Trio”.



Sul Palco di Via Romea invece si esibiranno i ballerini ucraini del corpo di ballo di Cherkasy con le loro danze popolari e numerosi gruppi ed artisti che si alterneranno. Sabato 28: alle ore 18.00 Nicolò Quercia con il ballo liscio “alla Filuzzi”; ore 20.00 “La Vaporiera”, musiche da ballo dell’Appennino modenese; ore 21.00 “Alibanda”, la marching band dell’ I.C. Alighieri di Rimini.



A seguire, alle ore 21.30 si svolgerà il MEMORIAL MARIO VENTURELLI con Consegna del Premio violinistico “Mario Venturelli” - 1° edizione, istituito di famigliari in collaborazione con il Centro Culturale “Vittorio Belli” - Arte, Musica e Ambiente, rivolto ai giovani studenti di violino. Infine L’Uva Grisa si esibirà in un concerto di musiche da ballo della tradizione popolare romagnola, con la partecipazione straordinaria di Fabrizio Venturelli, figlio di Mario e degli allievi di violino delle scuole di musica del territorio.



Domenica 29: ore 17.00 “Musicandi d’la Bàsa Trio” con il liscio della pianura padana; ore 18.30 “La Carampana”, musiche da ballo della Romagna e dell’Appennino bolognese con esercitazioni sui passi base di alcune vecchie danze raccolte da Roberto Bucci nella Valle del Senio; ore 20.00 “J’amìs D’Albìan”, musiche e balli del Piemonte a finire ore 21.30, “I Suonatori della Valle del Savena” con il liscio e balli staccati dell’Appennino bolognese.

Tutti gli ospiti ed artisti, saranno poi intervistati durante il Festival, presso lo stand di Radio Bruno che sarà allestito sul luogo.

Saranno inoltre presenti numerosi momenti di carattere culturale con incontri e laboratori per adulti presso l’area del Cortile Da Magnùl.



Sabato 28 alle ore 16.00- “Laboratorio di danze etniche della provincia di Pesaro-Urbino” a cura di Thomas Bertuccioli con la partecipazione della Compagnia Viva el Ball alle; alle ore18.00 il “Il baule del tesoro” conferenza a cura di Cristina Ghirardini e Placida Staro sugli archivi sonori di interesse etnomusicologico, dialettologico ed antropologico in Emilia Romagna. Domenica 29 alle ore 17.00 - “Suoni in movimento” , conferenza a cura di Placida e Stefano Staro, Ricardo Tomba, e i Suonatori della Valle del Savena sul percorso di apprendimento musicale tra apprendistato tradizionale e educazione interculturale, nei gruppi e nella Scuola.



Presso il Cortile Da Guiròin si svolgeranno invece degli incontri culturali dedicati al dialetto intitolati "L'arte del Dialetto": sabato 28 alle ore 21.00 il poeta di strada Simone “Garbén” Morotti con il suo organetto, presenta “La pianta ch’la camenna” poesie in vernacolo pesarese - audiolibro illustrato da Carlotta Cecchini e musicato dal Gruppo Ocarinistico Budriese. Domenica 29 alle ore 19.00 Marcella Gasperoni e Lorenzo Scarponi presentano racconti e poesie a due voci nella parlata di Bellaria Igea Marina, alla fisarmonica il Maestro Gilberto Casali.



Per i più piccoli il Festival propone divertenti laboratori con La Borgata dei Bambini (sabato 28 e domenica 29 maggio): ore 17.00 “Rosa di maggio”, laboratorio di costruzione di fiori di carta a cura di Elisa Scardovi (Kas8 Factory) - dai 4 anni; ore 17.00 “Mi racconti una storia?”, letture a cura dei lettori volontari della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini e della poetessa Marinella Quadrelli - dai 4 anni; ore 18.00 “In-Canto di Borgata”, laboratorio di canti popolari a cura di Lucia Mazzotti e Maria Pia Pagliarani - dai 5 anni; ore 19.00 “Danze in cerchio”, laboratorio di balli popolari a cura di Gilberta Gaviani - dai 6 anni; ore 20.00 “TacaBanda” laboratorio musicale in collaborazione con la Scuola di Musica Centro Culturale Vittorio Belli e L’Uva Grisa, dove portando il proprio strumento si può suonare assieme due antichi brani popolari della nostra terra - dai 9 anni.