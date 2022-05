Scomparso il pedagogista Andrea Canevaro, il ricordo di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:02 - 26 Maggio 2022

Andrea Canevaro con Gloria Lisi e Andrea Gnassi.



É morto a 82 anni il celebre pedagogista Andrea Canevaro, originario di Genova, ma residente nel ravennate. I suoi studi hanno permesso alla pedagogia italiana di fare un notevole salto in avanti, specie per ciò che concerne l'integrazione e l'inclusione nella società. Canevaro era cittadino onorario di Rimini dal 2013. Il sindaco Jamil Sadegholvaad lo ricorda così: "Straordinaria figura di studioso che non temeva di affondare le mani nella vita e nella società, non ha mai temuto il confronto, la differenza di vedute, la dialettica come elementi di crescita personale e collettiva".



Rimini, prosegue Sadegholvaad, "era nel suo cuore e nei suoi pensieri. Non a caso diede un contributo decisivo alla ideazione e alla realizzazione di progetti avanzatissimi sul fronte dell’inclusione scolastica, insieme ai servizi comunali locali". "Ci mancherà tanto e non solo a Rimini. Cerchiamo di far tesoro e non disperdere la sua straordinaria opera e l’altrettanto straordinaria vita”, evidenzia il primo cittadino



LE MOTIVAZIONI DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA Per avere dato impulso, con i suoi studi e le sue ricerche, allo sviluppo del pensiero sui temi della disabilità, delle differenze e dei sistemi educativi a livello nazionale ed europeo;



Per aver collaborato con i servizi scolastici ed educativi comunali nella sperimentazione dei primi percorsi di inserimento scolastico dei bambini con disabilità nelle scuole d’infanzia;



Per aver accompagnato il mondo dell’associazionismo e della cooperazione sociale riminese nella progettazione e nella costruzione di realtà di accoglienza e di inclusione sociale, educativa e occupazionale, partecipando in alcuni casi anche attivamente alla vita delle associazioni locali;



Per avere partecipato a progetti di ricerca sui temi della marginalità, della povertà e della tutela dei diritti sociali, anche oltre i confini nazionali, analizzando in particolare il ruolo dei progetti di cooperazione internazionale, e per aver sostenuto lo sviluppo di reti di prossimità finalizzate alla promozione del bene comune e della giustizia sociale;



Per averci insegnato a guardare al benessere e all’inclusione delle giovani generazioni come elemento imprescindibile nella costruzione del futuro della nostra società.