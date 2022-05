Novafeltria, torna la Sagra del cascione. Sindaco Zanchini: "I nostri volontari un valore aggiunto"

Eventi

Novafeltria

| 13:40 - 26 Maggio 2022

Foto di repertorio.



A Novafeltria c'è grande attesa per la Sagra del cascione, l'evento in programma sabato e domenica (28-29 maggio), giunto alla sua quarta edizione. Dopo due anni di restrizioni per l'emergenza pandemica, c'è voglia, tra i cittadini, di rivivere insieme le emozioni di una vera e propria "festa paesana", come evidenzia il sindaco Stefano Zanchini. Al centro della due giorni c'è il cascione, sia quello tradizionale romagnolo, sia il cascione fritto, una tradizione non dimenticata a Novafeltria: tutti ricordano infatti i cascioni fritti preparati dalla signora Turci nella centrale piazza Vittorio Emanuele, che anche quest'anno sarà il fulcro della festa. La pro loco si sta adoperando nell'organizzazione dell'evento, con la collaborazione del comune, dell'associazione Gli amici per Sartiano e della Consulta dei giovani. I cascioni saranno infatti preparati dalle volontarie e ci sarà anche un momento show ripreso dalle telecamere di Rai Uno. "Il volontariato è il valore aggiunto della nostra comunità. La pro loco che si sta impegnando tantissimo in questa iniziativa, ma anche gli amici di Sartiano, i tanti volontari impegnati anche nell'allestimento. É forte lo spirito di squadra, ma anche la voglia di tornare ad occupare la nostra piazza e a condividere questi momenti tutto insieme", sottolinea il primo cittadino di Novafeltria (r.g.).