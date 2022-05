Rimini, 'professionista' dello scippo e del furto arrestato dopo aver rubato uno scooter

Cronaca

Rimini

13:12 - 26 Maggio 2022

Foto di repertorio.



Ieri sera (mercoledì 25 maggio) un 26enne di nazionalità straniera è stato arrestato a Rimini, dopo aver rubato uno scooter in un'area residenziale, in zona San Giuliano Mare. Il giovane è stato rintracciato dalla polizia mentre armeggiava con il mezzo rubato poco prima e con in mano un tubo di ferro, poi sequestrato. Vano il suo tentativo di fuga. É stato arrestato per l'ipotesi di reato di furto aggravato e risulta indagato anche per il possesso ingiustificato di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. A suo carico il 26enne ha infine numerosi pregiudizi di Polizia per rapina, furto aggravato e furto con destrezza.