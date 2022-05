Viserba, stop a moto e scooter nel tratto del Parco del Mare tra le vie Bologna e Polazzi

Attualità

| 12:38 - 26 Maggio 2022

Prosegue il percorso di dialogo tra l'amministrazione comunale, i residenti e gli operatori di Rimini nord, sulla nuova disciplina di regolamentazione del traffico della zona turistica per la stagione estiva. L'incontro di ieri sera (mercoledì 25 maggio), nella sala della parrocchia di Viserba, alla presenza degli assessori Roberta Frisoni e Mattia Morolli, è stato dedicato in particolare al tema dell'accessibilità del tratto di lungomare di Viserba. L'amministrazione comunale è intenzionata a vietare ai ciclomotori e motocicli il transito nel tratto di Parco del Mare tra via Bologna e via Polazzi, "un’area ad alta frequentazione turistica e che si distingue dagli altri tratti per conformazione e caratteristiche". In questa area quindi i veicoli a due ruote potranno essere condotti solo a mano e a motore spento. Per gli altri tratti del Parco del mare interessati dalla zona a traffico limitato resterà invece valida la possibilità introdotta con recente provvedimento della Giunta comunale, che consente il transito di motocicli e ciclomotori ad eccezione della fascia oraria serale dalle 20 alle 24, durante la quale il divieto interesserà tutto il lungomare.



La Ztl è attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24, ad eccezione dei tratti tra via XXV Marzo e via Polazzi e tra via Borghesi e via Verenin Grazia, dove l’accesso è interdetto solo in fascia serale, dalle 20 alle 24. Per questa prima stagione, l’attività di controllo della validità dei permessi e degli accessi alla ztl​ sarà affidata alla Polizia Locale, in attesa dell’attivazione dei varchi di controllo elettronici che quest’estate entreranno in funzione solo in via sperimentale. Nel frattempo l’amministrazione comunale si sta adoperando per richiedere al Ministero la possibilità di installare un ulteriore varco elettronico tra via Bologna e via Polazzi, che potrà essere operativa il prossimo con l’entrata in funzione a tutti gli effetti del sistema di videocontrollo digitale degli accessi alla Ztl.



Parallelamente prosegue l’attività di rilascio dei permessi, attraverso le diverse procedure agevolate introdotte dal Comune di Rimini per accompagnare residenti e operatori. E’ possibile fare domanda e ottenere il rilascio dei permessi attraverso un sistema digitalizzato, che consente così di risparmiare tempo ed evitare di recarsi allo sportello. Fino al 30 giugno per i cittadini e operatori aventi diritto sarà possibile accedere alla ztl semplicemente presentando l’autocertificazione.



“Ad oggi abbiamo un buon riscontro da parte dei residenti, mentre viaggiano con maggiore lentezza le domande da parte dei titolari e gestori delle strutture ricettive – sottolinea l’assessore Roberta Frisoni – A tale scopo ci siamo attivati anche con l’associazione albergatori, per stimolare gli operatori a procedere con il percorso che abbiamo individuato e che offre loro importanti agevolazioni. Per consentire l’accesso degli ospiti delle strutture ricettive, basterà inserire nel portale le targhe delle auto dei clienti, che così potranno raggiungere l’albergo o il residence nell’area della ztl e parcheggiare nell’eventuale area di pertinenza delle strutture”.



“Per rispondere a dubbi e domande dei cittadini – aggiunge Frisoni - già dalla prossima settimana sono in programma incontri su appuntamento con i responsabili degli uffici tecnici. Una sorta di sportello per il pubblico che arriva in loco, a dimostrazione della volontà di affrontare insieme questo percorso”.



L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sugli altri progetti che riguardano la mobilità e l’accessibilità dell’area. “Entro qualche giorno – ha spiegato l’assessore Mattia Morolli - sarà completato il nuovo parcheggio in prossimità del nuovo sottopasso fra viale Ghelfi e viale Lamarmora, che garantirà una dotazione di un centinaio di posti auto. L’obiettivo è di renderlo disponibile già per il fine settimana del 2 giugno”.